"Меня беспокоит как это закончится для страны". Украина и борьба с коррупцией

"Мой брат погиб не за такое будущее". Эти слова одна из участниц протеста в Киеве написала на табличке, с которой вышла на демонстрацию 22 июля. На следующий день, вечером 23 июля, в нескольких городах Украины продолжились протесты против законопроекта о подчинении генеральной прокуратуре страны двух антикоррупционных органов: Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Сотни людей с плакатами собрались в центрах Львова, Днепра, Киева, Запорожья, Чернигова, Харькова, у посольства Чехии в Праге. Журналисты подсчитали, что протесты 23 июля прошли в 17 городах Украины.

По итогам первой волны демонстраций, начавшихся вечером 22 июля, когда украинский парламент принял спорный законопроект, которому был присвоен номер 12414, президент Украины Владимир Зеленский 23 июля пообещал в своем обращении, что инициирует новый законодательный акт, который должен усилить систему правопорядка и обезопасить ее от российского влияния. По его словам, документ будет предусматривать нормы для укрепления независимости антикоррупционных институтов и будет разработан совместно с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, а также Офисом генерального прокурора. Зеленский также встречался с руководителями антикоррупционных ведомств Украины и главой Офиса генерального прокурора – фотографию он выложил в соцсетях – и пообещал, что независимость антикоррупционных органов будет сохранена. Все это происходило в среду.

В четверг, 24 июля, Зеленский заявил, что текст нового законопроекта уже готов и сегодня он подаст его на рассмотрение в Верховную Раду. "Самое главное, что документ включает в себя реальные инструменты, исключает любые связи с Россией и поддерживает независимость НАБУ и САП. Сегодня проект закона будет подан в Верховную Раду Украины", – написал президент в соцсети Х.

Но факт, что спорный законопроект 12414 был подписан Зеленским вечером во вторник не остановил протесты, прошедшие в среду вечером. Молниеносное принятие документа подвергли критике и союзники Украины в ЕС, так как одним из условий либерализации визового режима между Евросоюзом и Украиной было создание и независимая работа антикоррупционных органов.

С тех пор в Украине действует целая сеть различных ведомств и судов, которые призваны бороться с коррупцией. Это и специализированная прокуратура САП, и Национальное агентство по противодействию коррупции (НАЗК), а также Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) и Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Все эти ведомства создавались после 2014 года, когда Украина после многодневных протестов на Майдане Независимости в Киеве и гибели десятков протестующих, выступавших за вступление в Евросоюз, начала процесс сближения с ЕС.

"У нас было два относительно независимых института, которые хотя бы создавали видимость – или даже реальность – системы сдержек и противовесов. Если мы их демонтируем, то скатимся к полностью контролируемому государству", – говорит Антон, участник акции протеста в городе Днепр, расположенном недалеко от линии фронта и подвергающемся постоянным обстрелам. "Я бы не хотел жить в такой стране", – говорит Антон.

"По сути, Украину отбрасывают на 10 лет назад в плане борьбы с коррупцией", – сказал ветеран войны Дмитрий Козятинский на акции протеста в Киеве 22 июля, где среди демонстрантов было много таких же молодых людей, как он. – Лишив НАБУ автономии, они постепенно демонтируют все, что создавалось годами, – говорит он. – Я в шоке, и мои друзья тоже". Козятинский был организатором киевского протеста против решения украинских властей.

Что говорят о коррупции в Украине правозащитники

В организации Transparency International подчеркивают, что каждая из существующих в Украине антикоррупционных структур выполняет разные функции. Также в Transparency International отмечают, что Украина с 2014 года заметно улучшила свои позиции в индексе восприятия коррупции, который составляет эта организация (сейчас страна занимает в нем 105-е место из 180), благодаря "реформам, направленным на европейскую интеграцию и выполнение международных обязательств". Однако в прошлом году, по мнению организации, Украина ухудшила свои позиции в рейтинге, поскольку реформы "проводились лишь формально" или же их реализация "намеренно тормозилась".

Transparency International 22 июля в опубликованном обращении к украинским властям критиковала лишение независимости части антикоррупционных органов Украины и призвала президента страны наложить вето на законопроект, чего не произошло. В обращении организации говорится, что одобренный парламентом и президентом документ превращает генерального прокурора в руководителя САП, фактически лишая главу специализированной прокуратуры полномочий. Также законопроект позволяет генеральному прокурору в одностороннем порядке закрывать дела, касающиеся высших должностных лиц, отменяет запрет на изъятие дел из НАБУ и разрешает генеральному прокурору передавать их в другие ведомства. Фактически генпрокурор получает первое слово касательно всех расследований коррупции еще до того, как высшим должностным лицам могут быть предъявлены обвинения в незаконном обогащении. Издание "Украинская правда" в своей статье о законопроекте 12414 утверждает, что такие полномочия у генпрокурора в Украине в последний раз были в то время, когда президентом был убежавший в Россию Виктор Янукович.

Законопроект критиковали и украинские правозащитники, в том числе Центр гражданских свобод. Там считают, что документ является угрозой верховенству права и правам человека. Глава Центра Александра Матвийчук отметила, что, по ее мнению, "у правительства отсутствует инстинкт самосохранения". "Меня не беспокоит, как все это закончится для правительства. Меня беспокоит как это все закончится для нашей страны, – сказала она. – На фоне продвижения российских войск – такой подарок [лидеру РФ Владимиру] Путину".

"Вы ставите под угрозу финансирование в рамках Ukraine Facility и в рамках других международных источников помощи, которые привязаны к нашим антикоррупционным обязательствам. Вы ставите под угрозу перспективы евроинтеграции", – обратилась к депутатам в парламенте во время голосования за законопроект Иванна Климпуш-Цинцадзе, депутат партии "Европейская солидарность". Ее слова приводит украинская служба Радио Свобода.

Документ в итоге был принят Верховной Радой 263 голосами из 324 присутствующих в зале депутатов, в том числе большинством – от президентской партии "Слуга народа". За законопроект также голосовали депутаты от партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и парламентарии, ранее входившие в ныне запрещенную партию "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ), лидер которой Виктор Медведчук впоследствии оказался в России – он был обменян на украинских военнопленных.

Реакция Европейского союза

Решение об ограничении независимости антикоорупционных органов Украины критиковали и в Европейском союзе. Немецкое издание Bild в статье о законопроекте приводит слова министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля. "Ограничение независимости украинских антикоррупционных органов усложняет путь Украины к членству в ЕС. Я ожидаю, что Украина последовательно будет продолжать борьбу с коррупцией", – заявил он. В статье говорится, что именно по этой причине во время недавнего визита в Киев Вадефуль встречался с руководителями САП и НАБУ. По данным издания, в среду утром он поговорил по телефону со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и призвал его последовательно продолжать борьбу с коррупцией в стране.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что в Праге внимательно следят за ситуацией в Украине, а борьба с коррупцией является ключевой на пути Украины в ЕС: "Украина принадлежит к Европе, и ее граждане имеют нашу поддержку. Но поддержка никогда не была и не будет гарантией любых шагов, которые делает правительство. Я напомнил об этом сегодня министру [иностранных дел Украины] Андрею Сибиге".

"Украина достигла важного прогресса в борьбе с коррупцией в течение последнего десятилетия – критически важно придерживаться этого курса. Швеция остается сильным партнером Украины в осуществлении реформ", – говорится в заявлении МИД Швеции, которое выразило "серьезные опасения" относительно закона и его влияния на независимость антикоррупционных органов.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп в соцсети Х написал, что антикоррупционные институты жизненно важны для Украины на пути реформ. "Ограничение их деятельности стало бы значительным откатом назад. Сохранение независимости этих институтов и дальнейший прогресс в обеспечении верховенства закона остаются ключевыми для процесса вступления Украины в ЕС", – заявил Велдкамп. Этим постом он отреагировал на слова Марты Кос, комиссара ЕС по вопросам расширения Европейского союза и восстановления Украины, которая еще во вторник, 22 июля, когда в Украине начались протесты против решения парламента одобрить законопроект 12414, написала в Х: "Я серьезно обеспокоена сегодняшним голосованием в Верховной Раде. Ликвидация ключевых гарантий, защищающих независимость НАБУ, – это серьезный шаг назад. Независимые органы, такие как НАБУ и САП, необходимы для пути Украины в ЕС. Верховенство права остается в самом центре переговоров о вступлении в Европейский союз".

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, написал в фейсбуке, что все обязательства в рамках переговоров о вступлении в ЕС, "в частности, определенные в Дорожной карте по верховенству права, остаются для нас приоритетом и Украина продолжит делать шаги, направленные на достижение целей, определенных этим документом".

Связи с Россией

Законопроект 12414 был принят после серии обысков, которые провели у сотрудников НАБУ. 21 июля, за день до голосования по документу в Верховной Раде, Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора обнародовали два подробных сообщения о результатах расследования в Национальном антикоррупционном бюро. В первом из них, в частности, сказано, что сотрудники спецслужбы задержали Руслана Магамедрасулова — одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ в Днепре, где он координировал деятельность антикоррупционного ведомства на прифронтовых территориях Украины – Запорожской и Днепропетровской области.

Руслан Магамедрасулов подозревается в том, что помогал своему отцу вести торговлю с Россией. Украинский чиновник, по данным украинских следователей, выступал посредником при продаже партий технической конопли своего отца в Россию (Республика Дагестан). "В ходе досудебного расследования установлено, что отец Руслана Магамедрасулова – Сентябр Магамедрасулов – имеет гражданство РФ, однако высокопоставленный чиновник НАБУ не указал этот факт при оформлении допуска к государственной тайне, чем нарушил закон", – говорится в сообщении. На опубликованных спецслужбой фотографиях видны российские паспорта и рубли, а также мешки с технической коноплей. В сообщении также упомянута мать чиновника. Утверждается, что она живет в Киеве, но получает пенсию на оккупированных Россией территориях Украины, в так называемой "ДНР", и в соцсетях "публикует пророссийские комментарии".

Во втором опубликованном СБУ 21 июля сообщении речь идет о подозрении в государственной измене Федора Христенко, который был членом запрещенной ныне партии ОПЗЖ и действующим депутатом украинского парламента. "Согласно материалам дела, этот парламентарий был топовым агентом ФСБ РФ (резидентом) и отвечал за усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)", – пишут сотрудники ведомства. В тексте говорится о том, что Христенко имеет связи с чиновниками на оккупированных территориях Донецкой области, с несколькими сотрудниками НАБУ, в том числе поддерживает контакты с Русланом Магамедрасуловым. "Как свидетельствуют имеющиеся данные, Христенко знал этого детектива еще со времен совместного обучения в Донецком университете", – говорится в сообщении.

В тот же день в Национальном антикоррупционном бюро отреагировали на случившееся. В ведомстве заявили, что известно о по меньшей мере о 70 обысках, которые в рамках обнародованных подозрений проводят сотрудники украинской спецслужбы, и эти обыски касаются по меньшей мере 15 сотрудников антикоррупционного ведомства. "По имеющейся информации, эти следственные действия проводятся без судебных решений", – подчеркнули в НАБУ. Там уточнили, что только часть этих обысков касается проверки связей с Россией. "Параллельно начата внеплановая проверка состояния охраны государственной тайны, инициированная СБУ. Она касается сотрудников НАБУ, которые имеют доступ к государственной тайне и к проведению негласных следственных (розыскных) действий. По результатам этой проверки СБУ может получить информацию о текущих и запланированных НАБУ и САП оперативных мероприятиях и следственных действиях. Разглашение этой информации может сорвать следственные действия и продолжающиеся расследования", – говорится в обнародованном сообщении.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Антикоррупционная инфраструктура будет работать, только без российского влияния – от этого нужно все очистить. И справедливости должно стать больше. Конечно, НАБУ и САП будут работать. И важно, что генпрокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона. Это то, что действительно нужно для Украины", – сказал президент в обращении.

Зеленский также заявил, что суть нынешней реформы – добиться того, чтобы дела, которым не был дан ход, начали наконец расследовать: "Годами чиновники, сбежавшие из Украины, почему-то спокойно живут за границей – в очень приятных странах и без юридических последствий. Это ненормально. Нет никакого рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды "висят" годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима. Важно, чтобы без россиян. Важно, чтобы была неотвратимость наказания, и чтобы общество это действительно видело", – добавил он.