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Мэр Харькова оштрафован за использование в эфире русского языка

Мэр Харькова Игорь Терехов 

Мэр Харькова Игорь Терехов оштрафован на 3 тысячи 400 гривен за использование русского языка в телеэфире, сообщает издание "Вот Так" со ссылкой на уполномоченного по защите государственного языка Украины Тараса Кременя. Мэр говорил по-русски, обращаясь к харьковчанам во время телемарафона "Единые новости".

Кроме того, Терехову запретили вести соцсети на русском языке. Отмечается, что запрет вступит в силу 4 декабря.

Игорь Терехов начал работать в Харьковской областной государственной администрации в 2007 году. В течение многих лет он был заместителем мэров - сначала Арсена Авакова, а затем его оппонентов - Михаила Добкина и Геннадия Кернеса. После смерти Кернеса в декабре 2020 года Терехов был назначен исполняющим обязанности городского головы Харькова. Позже он выиграл выборы мэра города, получив чуть больше 50 процентов голосов при явке ниже 30 процентов избирателей.

После начала полномасштабного вооружённого вторжения армии России на территорию Украины Терехов, которого в средине нулевых обвиняли в пророссийских взглядах, неоднократно выступал с резкой критикой как действий Владимира Путина, так и тех, кто поддерживает его политику.

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