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Мэр Киева сообщил об атаке беспилотников на город

Киевляне в подземном переходе

Утром в среду в трёх областях Украины – Киевской, Житомирской и Винницкой объявили воздушную тревогу. В соцсетях появились сообщения о том, что в Киеве и на окраинах украинской столицы слышны взрывы.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил в своём телеграм-канале, что взрывы произошли в Шевченковском районе города.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что работает противовоздушная оборона, и попросил жителей находиться в укрытиях.

Позже Кличко сообщил, что над Киевом и областью утром в среду были сбиты 10 беспилотников иранского производства .

По предварительным данным, обломки одного из дронов повредили два административных здания в Шевченковском районе, заявили в администрации Киева.

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщается, что за прошедшие сутки российские войска нанесли один авиационный и 11 ракетных ударов по Украине, три из которых - по гражданской инфраструктуре.

  • После взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года Россия наносит массированные удары по украинской инфраструктуре. Киев и многие западные страны заявляют, что атаки направлены против гражданского населения, что запрещено международным правом и расценивается как военное преступление. Кремль это отрицает.

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