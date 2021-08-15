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Мэр Кривого Рога Константин Павлов найден мёртвым 

Мэр города Кривой Рог Днепропетровской области Украины Константин Павлов найден мёртвым в собственном доме.

Причиной смерти стало огнестрельное ранение. Правоохранительные органы рассматривают две версии случившегося - убийство и самоубийство. При этом в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", членом которой являлся Павлов, настаивают на первой версии.

Павлов – уроженец Кривого Рога, более десяти лет проработавший на предприятиях города. Политическую карьеру он начал в 2005 году, вступив в Партию регионов. Уже спустя год политик стал первым заместителем главы Кривого Рога.

В 2012 и 2014 годах Павлов избирался в Верховную Раду. Оба раза он шёл на выборы как самовыдвиженец. После событий на киевском Майдане политик примкнул к депутатской фракции "Оппозиционный блок", позже став членом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую во многих украинских СМИ называют "пророссийской".

В прошлом году Павлов баллотировался от этой партии в мэры Кривого Рога, заняв по итогам первого тура третье место с 9,15% голосов. Однако перед вторым туром, куда Павлов не прошёл, действующий мэр города Юрий Викул неожиданно снял в пользу него свою кандидатуру. В итоге жители города отдали Павлову почти 57% голосов, избрав его мэром.

На момент гибели Константину Павлову было 48 лет.

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