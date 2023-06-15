Мэр Новокузнецка отказал в ремонте спортзала для инвалидов из-за войны

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов отказал в просьбе местного жителя отремонтировать спортзал для людей с инвалидностью. Отказ глава города объяснил тем, что "много средств уходит на помощь семьям мобилизованных, погибших".

Просьбу о ремонте местный житель, имеющий инвалидность, оставил в комментариях под постом мэра в социальной сети "ВКонтакте": "Помогите, пожалуйста, инвалидам-спортсменам с залом на Пионерском, 10".

Кузнецов в ответ заявил, что в "бюджете города критически не хватает средств", чтобы отремонтировать весь спортзал разом. Он указал, что в рамках федеральной программы "Доступная среда" в спортзале отремонтировали въезд в зал, пандус, полы, стены, отопление и туалеты, но отремонтировать "всё и всем" не получается.

Житель прислал несколько фото после ремонта - стены с облупившейся краской и туалет, неприспособленный для пользования людьми в инвалидной коляске.

На эти фото мэр города ответил: "Чистый туалет! Что не так-то?" "Чистый-то чистый! Но я заехать в него не могу", - ответил житель города.

В ответ Кузнецов заявил, что денег на ремонт выделить не может, потому что "у него нечем платить даже за текущее содержание социальных учреждений".

"За два месяца не платим за воду и свет. Много средств уходит на помощь семьям мобилизованных, погибших. Все ложится на городской бюджет: оплата ремонтов домов, детского отдыха, питания, лечения раненых бойцов, помощь в похоронах", — написал Кузнецов. Мэр заявил, что "надо жить по средствам и возможностям".