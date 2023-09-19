Мэр Печоры отправился на войну против Украины

Мэр города Печора Валерий Серов отправился на войну против Украины. Совет Печорского района согласовал ему полугодовую командировку на фронт с сохранением поста главы муниципалитета. Об этом пишет депутат Госдумы Олег Михайлов.

Против командировки Серова возражали депутаты от КПРФ, они считают, что таким образом мэр хочет избежать уголовной ответственности по коррупционным делам, касающимся муниципальных контрактов.

"О том, что возбуждены уголовные дела конкретно на Серова, информации у меня нет. Однако точно известно, что расследуются дела в отношении его зама, а в самой администрации проводили обыски. Поскольку вопросы управления городом требуют контроля со стороны его главы, у меня нет сомнений в том, что Серов был осведомлен о тех злоупотреблениях, которые были в его администрации", — заявил Михайлов.

В КПРФ также отметили, что подготовка города и посёлков района к зиме ещё не завершена, во многих населённых пунктах не завезли дрова, не закончили ремонт труб и другие проблемы, которые требуют действий от главы района, который ушел на войну.

Ранее сообщалось, что бывший транспортный прокурор Воркуты Алексей Абрамов отправился на войну в Украину после того, как его осудили на 4,5 года колонии за ДТП, в котором пострадал студент Степан Сонин. Когда именно Абрамов отправился на фронт, неизвестно.