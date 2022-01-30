Мэр Уяра подал заявление в полицию из-за критики города в соцсетях 

Мэр города Уяр Красноярского края Валерий Прищепко написал заявление в полицию на пользователя социальной сети "ВКонтакте" из-за его комментариев с критикой городских властей.

Как сообщают Сибирь.Реалии, полиция проводит проверку по статье уголовного кодекса о клевете в отношении жителя Красноярска Алексея Крашенинникова. Он приехал в Уяр к родственникам, снял на видео несколько городских объектов и выложил ролики в соцсеть, сопроводив их собственными комментариями. Крашенинников назвал Уяр "дырой", а состояние жилищно-коммунального хозяйства - "испанским стыдом". Особенно его возмутила ёлка на одной из центральных площадей, которая стоит на голой железной трубе, и детская горка, которая представляет из себя неубранную кучу снега.

Также Крашенинников призвал местных жителей собрать "общественную группу и запросить у администрации города отчёты о проделанной работе и потраченных средствах на благоустройство".

Глава Уяра Прищепко считает все претензии необснованными.