Мэр Железноводска заявил о "геноциде для антипрививочников"

Мэр города Железноводска в Ставропольском крае Евгений Моисеев на вопрос подписчика в социальных сетях предположил, что в стране стартует "геноцид для антипрививочников". Из контекста следует, что мэр приветствует такое развитие событий. Ранее он пригрозил тюрьмой за комментарии, ставящие под сомнение необходимость прививаться российской вакциной.

5 ноября ставропольский чиновник разместил в своем инстаграм-аккаунте пост с надписью "Моему сыну не делали прививок, и он прекрасно здоров" и изображением трёхглавого монстра. На данный момент публикация собрала более двух тысяч комментариев, многие пользователи сочли её неуместной. В ответ Моисеев напомнил комментаторам о пяти годах лишения свободы за распространение "заведомо ложной информации о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции".

Один из пользователей поинтересовался: "Геноцид начинается?" В ответ чиновник заявил: "Для антипрививочников, видимо, да".

Ранее глава Железноводска Евгений Моисеев назвал своих подписчиков в инстаграме "быдлом", "ханжами" и "озабоченными неудачниками". Причиной этих высказываний стал комментарий туристки о том, что курортный город потерял свою привлекательность.