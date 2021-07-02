Мэра Коломны Дениса Лебедева нашли мёртвым

Мэр Коломны в Московской области Денис Лебедев найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщают РИА "Новости" и ТАСС со ссылкой на источники. Собеседник РБК в подмосковном управлении МВД подтвердил эту информацию.

По предварительной информации, Лебедев совершил самоубийство. Ему было 46 лет. Официально информацию о смерти мэра Коломны пока не подтверждали. На место выехали представители областной прокуратуры, передаёт "Интерфакс".

Телеграм-канал Life утверждает, что Лебедев погиб от огнестрельного ранения после "участившихся бытовых конфликтов". ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных сообщает, что Лебедев в течение нескольких последних дней много выпивал.

О том, что он умер, полиции по телефону сообщил человек, которого сейчас ищут, пишет Mash.

Денис Лебедев стал мэром Коломны в октябре 2016 года. Ранее он работал в частных охранных структурах. В 2011 году он был избран депутатом Московской областной думы от "Справедливой России", затем работал главой городского округа Озёры в Московской области.