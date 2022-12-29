Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Мэра Полтавы подозревают в разглашении сведений о расположении ВСУ

Мэру Полтавы Александру Мамаю вручили подозрение в несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ, совершенном в условиях военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает Служба безопасности Украины.

По версии следствия, Мамай распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами.

Ранее издание "Полтавщина" сообщило, что СБУ проводит в горсовете Полтавы следственные действия. Утверждалось, что в этот день Мамай проводил встречу со спортсменами. На выходе из зала, в котором проходило мероприятие, мэра "оцепили сотрудники СБУ и увели в его рабочий кабинет".

По данным СМИ, дело связано с брифингом для прессы в городском совете Полтавы, на котором Мамай сообщил о планах по созданию новой военной части. Он также рассказал, где именно эта часть будет находиться.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG