Мэру Полтавы Александру Мамаю вручили подозрение в несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ, совершенном в условиях военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает Служба безопасности Украины.

По версии следствия, Мамай распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами.

Ранее издание "Полтавщина" сообщило, что СБУ проводит в горсовете Полтавы следственные действия. Утверждалось, что в этот день Мамай проводил встречу со спортсменами. На выходе из зала, в котором проходило мероприятие, мэра "оцепили сотрудники СБУ и увели в его рабочий кабинет".

По данным СМИ, дело связано с брифингом для прессы в городском совете Полтавы, на котором Мамай сообщил о планах по созданию новой военной части. Он также рассказал, где именно эта часть будет находиться.