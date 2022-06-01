Мэрия Москвы не разрешила группе ДДТ провести концерт в столице

Концерт группы ДДТ в Москве, посвящённый сорокалетию коллектива, который должен был состояться 10 июня на стадионе "Открытие банк Арена", перенесён на 17 июня следующего года в связи с тем, что организаторам не удалось согласовать мероприятие с мэрией города. Об этом говорится в заявлении ДДТ на странице группы в социальной сети "ВКонтакте" .

"В этом году началась так называемая "спецоперация", - отмечается в заявлении. - Группа ДДТ занимает принципиальную позицию - "За Мир!". В результате организаторам не удалось согласовать мероприятие с департаментом региональной безопасности Москвы. Нами были приложены все усилия и доступные возможности, чтобы сохранить выступление 10 июня 2022 года, но тщетно".

Юбилейный тур группы ДДТ был намечен на 2020-й год, но дважды переносился из-за пандемии коронавируса. Весной текущего года музыканты наконец начали давать концерты в рамках турне, однако некоторые из них были отменены - предположительно, из-за антивоенной позиции лидера группы Юрия Шевчука, которую он озвучивает со сцены.

В середине мая Шевчук, выступая в Уфе, произнёс со сцены речь, из-за которой на него составили административный протокол о дискредитации вооруженных сил РФ. Лидер группы ДДТ сказал тогда, что в Украине гибнут "старики, женщины и дети ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего Цезаря", и что "Родина - это не жопа президента, которую надо всё время мусолить и целовать".

Позже суд в Петербурге отказался рассматривать дело против Шевчука и вернул протокол в полицию Уфы для "устранения недостатков".