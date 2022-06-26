Мэрия Томска заберёт у НКО-"иноагента" приют для женщин

Мэрия Томска расторгает соглашение безвозмездной аренды помещения приюта для женщин, переживших домашнее насилие. Письмо об этом получила некоммерческая организация "Женский голос", ранее признанная "иностранным агентом", сообщило "РИА Томск".

Издание ссылается на президента НКО Татьяну Дмитриеву. По её словам, неделю назад в помещение организации пришли чиновники во главе с заместителем мэра Константином Чубенко. Они сказали, что осматривают все помещения муниципалитета для расселения школ на время ремонта и что прерывают соглашение с "Женским голосом". Затем пришло письмо с требованием передать имущество муниципалитету и освободить помещение.

Дмитриева добавила, что, помимо помещения, мэрия передавала в пользование приюту кровати, диваны и шкафы. Муниципалитет забирает и их.

Сейчас в приюте живут три женщины и три ребенка. НКО ищет временное помещение для приюта.

В 2020 году мэрия Томска отказалась от содержания приюта для женщин и добровольно передала его общественной организации "Женский голос", - об этом сообщал сайт Сибирь.Реалии.