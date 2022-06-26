Мэрия Томска заберёт у НКО-"иноагента" приют для женщин

Мэрия Томска расторгает соглашение безвозмездной аренды помещения приюта для женщин, переживших домашнее насилие. Письмо об этом получила некоммерческая организация "Женский голос", ранее признанная "иностранным агентом", сообщило "РИА Томск".
Издание ссылается на президента НКО Татьяну Дмитриеву. По её словам, неделю назад в помещение организации пришли чиновники во главе с заместителем мэра Константином Чубенко. Они сказали, что осматривают все помещения муниципалитета для расселения школ на время ремонта и что прерывают соглашение с "Женским голосом". Затем пришло письмо с требованием передать имущество муниципалитету и освободить помещение.
Дмитриева добавила, что, помимо помещения, мэрия передавала в пользование приюту кровати, диваны и шкафы. Муниципалитет забирает и их.
Сейчас в приюте живут три женщины и три ребенка. НКО ищет временное помещение для приюта.
В 2020 году мэрия Томска отказалась от содержания приюта для женщин и добровольно передала его общественной организации "Женский голос", - об этом сообщал сайт Сибирь.Реалии.
- 27 мая Министерство юстиции внесло томскую организацию "Женский голос", которая занимается защитой прав женщин, в реестр НКО-"иноагентов". На сайте организации говорится, что она оказывает правовую и социально-психологическую помощь жительницам Томской области, а также помогает в решении проблем, связанных с семьёй, материнством и детством.
- Законодательство об "иноагентах" в России появилось 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа или от других "иноагентов" и занимаются "политической деятельностью". Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
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