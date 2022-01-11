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Мэрия Владивостока отказалась демонтировать памятник Солженицыну

Памятник Солженицыну во Владивостоке

Мэрия Владивостока отказалась сносить памятник писателю Александру Солженицыну на Корабельной набережной, посчитав демонтаж нецелесообразным. Об этом представитель городской администрации сообщил "Интерфаксу".

В 2021 году депутат городской думы Владивостока Максим Шинкаренко подал запрос в администрацию с требованием убрать памятник, поскольку он установлен без учета общественного мнения. Представители мэрии назвали демонтаж памятника нецелесообразным, поскольку, судя по социальным сетям, он пользуется популярностью у туристов и жителей города.

Чиновники отметили, что монумент обладает "высокими эстетическими качествами". "Визуально он прочно связан с местом установки: часть гранитного парапета заменена на стекло для создания ощущения движения скульптуры", - заявили в администрации.

Максим Шинкаренко также заявил, что отказался от идеи демонтировать памятник Солженицыну в связи с тем, что с момента установки памятника общественное мнение поменялось. Ранее он требовал разрешить демонтаж скульптуры, ссылаясь на данные опроса, проведенного одним из местных изданий в 2015 году, согласно которым 86,7% участников высказались за снос памятника. "Не вижу смысла предпринимать дальнейшие действия в отношении этой скульптуры в связи с тем, что нет однозначного мнения общества", - заявил депутат.

  • В 2015 году Шинкаренко повесил на памятник Солженицыну табличку с надписью "Иуда" в ответ на отказ городских властей разрешить возведение памятника Иосифу Сталину. Активист, который тогда не был депутатом, заявил, что установка памятника "антисоветчику и русофобу" вызвала негодование комментаторов в новостях и социальных сетях.
  • Памятник Александру Солженицыну скульптора Петра Чегодаева установили во Владивостоке 5 сентября 2015 года. Солженицын был в городе один раз проездом, когда в мае 1994 года возвращался в Россию из эмиграции, устроив поездку по городам страны.
  • Александр Солженицын – писатель, лауреат Нобелевской премии, бывший узник сталинских лагерей, критик коммунистического режима. В 1974 году советские власти выслали его из СССР. Он вернулся в Россию спустя 20 лет. Солженицын умер 3 августа 2008 года в Москве. В том же месяце его имя присвоили бывшей Большой Коммунистической улице в Таганском районе. Первый памятник писателю в России был открыт в 2013 году в Белгороде.

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