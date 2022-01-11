Мэрия Владивостока отказалась демонтировать памятник Солженицыну

Мэрия Владивостока отказалась сносить памятник писателю Александру Солженицыну на Корабельной набережной, посчитав демонтаж нецелесообразным. Об этом представитель городской администрации сообщил "Интерфаксу".

В 2021 году депутат городской думы Владивостока Максим Шинкаренко подал запрос в администрацию с требованием убрать памятник, поскольку он установлен без учета общественного мнения. Представители мэрии назвали демонтаж памятника нецелесообразным, поскольку, судя по социальным сетям, он пользуется популярностью у туристов и жителей города.

Чиновники отметили, что монумент обладает "высокими эстетическими качествами". "Визуально он прочно связан с местом установки: часть гранитного парапета заменена на стекло для создания ощущения движения скульптуры", - заявили в администрации.

Максим Шинкаренко также заявил, что отказался от идеи демонтировать памятник Солженицыну в связи с тем, что с момента установки памятника общественное мнение поменялось. Ранее он требовал разрешить демонтаж скульптуры, ссылаясь на данные опроса, проведенного одним из местных изданий в 2015 году, согласно которым 86,7% участников высказались за снос памятника. "Не вижу смысла предпринимать дальнейшие действия в отношении этой скульптуры в связи с тем, что нет однозначного мнения общества", - заявил депутат.