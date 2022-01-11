Мэрия Владивостока отказалась демонтировать памятник Солженицыну

Мэрия Владивостока отказалась сносить памятник писателю Александру Солженицыну на Корабельной набережной, посчитав демонтаж нецелесообразным. Об этом представитель городской администрации сообщил "Интерфаксу".
В 2021 году депутат городской думы Владивостока Максим Шинкаренко подал запрос в администрацию с требованием убрать памятник, поскольку он установлен без учета общественного мнения. Представители мэрии назвали демонтаж памятника нецелесообразным, поскольку, судя по социальным сетям, он пользуется популярностью у туристов и жителей города.
Чиновники отметили, что монумент обладает "высокими эстетическими качествами". "Визуально он прочно связан с местом установки: часть гранитного парапета заменена на стекло для создания ощущения движения скульптуры", - заявили в администрации.
Максим Шинкаренко также заявил, что отказался от идеи демонтировать памятник Солженицыну в связи с тем, что с момента установки памятника общественное мнение поменялось. Ранее он требовал разрешить демонтаж скульптуры, ссылаясь на данные опроса, проведенного одним из местных изданий в 2015 году, согласно которым 86,7% участников высказались за снос памятника. "Не вижу смысла предпринимать дальнейшие действия в отношении этой скульптуры в связи с тем, что нет однозначного мнения общества", - заявил депутат.
- В 2015 году Шинкаренко повесил на памятник Солженицыну табличку с надписью "Иуда" в ответ на отказ городских властей разрешить возведение памятника Иосифу Сталину. Активист, который тогда не был депутатом, заявил, что установка памятника "антисоветчику и русофобу" вызвала негодование комментаторов в новостях и социальных сетях.
- Памятник Александру Солженицыну скульптора Петра Чегодаева установили во Владивостоке 5 сентября 2015 года. Солженицын был в городе один раз проездом, когда в мае 1994 года возвращался в Россию из эмиграции, устроив поездку по городам страны.
- Александр Солженицын – писатель, лауреат Нобелевской премии, бывший узник сталинских лагерей, критик коммунистического режима. В 1974 году советские власти выслали его из СССР. Он вернулся в Россию спустя 20 лет. Солженицын умер 3 августа 2008 года в Москве. В том же месяце его имя присвоили бывшей Большой Коммунистической улице в Таганском районе. Первый памятник писателю в России был открыт в 2013 году в Белгороде.
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