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Меркель и Макрон поговорили по телефону с Зеленским, затем с Путиным

"Нормандская четвёрка" в Париже, 9 декабря 2019 год. Четыре лидера отвечают на вопросы журналистов

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, провели в понедельник телефонные разговоры с президентами Украины и России. В двух раздельных разговорах с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным обсуждался конфликт на востоке Украины. Все четыре политика согласились с необходимостью встречи своих министров иностранных дел. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительство Германии.

Канцлер Германии и президент Франции сначала провели разговор с президентом Украины Зеленским. Речь шла о ходе выполнения Минских договорённостей, напревленных на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине.

Затем Меркель и Макрон разговаривали с президентом Путины, призвав его к прогрессу в мирных переговоров. Как сообщает правительство Германии, собеседники согласились поручить своим министрам иностранных дел встретиться.

Украина воюет с пророссийскими сепаратистами в Донбассе с 2014 года. По заявлениям Киева, жертвами конфликта стали 14 тысяч человек.

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