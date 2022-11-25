Меркель о вторжении в Украину: "Это не было неожиданностью"

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российское полномасштабное вторжение в Украину не стало для неё неожиданностью. Об этом она заявила в интервью Der Spiegel.

По словам Меркель, не задолго до ухода с поста канцлера она пыталась наладить контакт с президентом России Владимиром Путиным. Бывший канцлер утверждает, что летом 2021 года после встречи президента США Джо Байдена с российским главой, она собиралась установить европейский формат дискуссии по Украине. В нём должны были участвовать сама Меркель, Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Сделать этого не удалось, потому что, как выразилась бывший канцлер, "кто-то стал возражать", а у неё уже не было возможностей настаивать на своём из-за того, что все знали о её уходе из политики осенью. Меркель заявила, что такое же отношение к ней было и во время её последнего визита в Москву. "В смысле силовой политики ты кончилась. Для Путина лишь сила имеет значение." - заявила она.

По словам Меркель, она пыталась передать другим немецким политикам свою инициативу на предотвращение войны, но они не решились брать такую ответственность на себя.

Ранее Меркель в своём первом большом интервью после ухода с поста канцлера назвала российское вторжение в Украину большой ошибкой. "Это жестокое, пренебрегающее международным правом нападение, которому нет оправдания", – подчеркнула она. Меркель заявила, что ненависть Путина направлена против западной демократической модели. "Он хочет уничтожить Европейский союз, потому что видит в нем первую ступень к НАТО." – полагает бывший канцлер Германии.

Критики Меркель обвиняют её в том, что она постоянно стремилась к компромиссам с Россией, в том числе за счёт Украины. В качестве примеров приводятся приверженность строительству газопровода "Северный поток-2" (в конце концов он был построен, но не вступил в эксплуатацию) или готовность на уступки относительно Минских соглашений. Её также критикуют за то, что она выступала против принятия в НАТО Украины и Грузии в 2008 году.