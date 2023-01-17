Мэром Белгорода стал бывший глава Симферополя и член Партии регионов

Новым мэром Белгорода стал бывший глава администрации аннексированного Симферополя и член украинской Партии регионов Виктора Януковича Валентин Демидов.
Демидова избрали руководителем депутаты Белгородского городского совета. За него проголосовали 32 из 36 присутствовавших на заседании парламентариев.
Валентин Демидов - уроженец Липецкой области России. В 1996 году, когда ему исполнилось 10 лет, он вместе с семьёй переехал в город Армянск на севере Крыма. Там же началась его политическая карьера. В 2002 году Демидов был избран депутатом Армянского городского совета, а с 2006-го возглавил городскую ячейку Партии регионов. После аннексии Крыма чиновник занимал посты министра экономического развития полуострова и мэра Симферополя.
В февраля прошлого года Демидов был назначен советником губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, затем - первым заместителем мэра Белгорода Антона Иванова. После отставки последнего Демидов стал исполняющим обязанности главы города.
В течение карьеры чиновник был отмечен украинскими наградами - в частности, орденом "За заслуги" третьей степени.
- После начала полномасштабного вооружённого вторжения российских войск на территорию Украины власти Белгородской области и Белгорода, ближайшего к территории Украины областного центра, регулярно сообщают об обстрелах населённых пунктов со стороны украинских военных. Власти Украины никак не комментируют эти сообщения.
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