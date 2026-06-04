Мессенджер Max пропал из магазина приложений App Store

Российский национальный мессенджер Max исчез из магазина приложений App Store.

В пресс-службе разработчика приложения – компании VK - заявили, что направили в американскую корпорацию Apple запрос о "предоставлении разъяснений" и работе над "оперативным решением проблемы". Отмечается, что ранее установленное на смартфонах приложение продолжит работать в обычном режиме.

При этом пользователям Max в четверг сообщили, что в связи с удалением приложения из App Store уведомления о звонках и сообщениях не будут приходить на устройства Apple, но сами сообщения будут доставляться и все функции останутся доступными. Пользователям рекомендовали сохранить приложение на телефоне и "время от времени самим открывать" его, чтобы не пропустить "важные сообщения".

В конце апреля глобальный сервис Cloudflare присвоил доменам мессенджера Max статус шпионского программного обеспечения (spyware). Позднее пометку сняли, но затем снова вернули ее, то есть сейчас мессенджер классифицируется как шпионское ПО, заметили "Важные истории".

На момент удаления "Макс" находился на девятом месте в списке самых скачиваемых приложений в российском App Store. Все остальные места в первой десятке занимали VPN-сервисы, отмечает "Медуза".

В России еще в 2022 году был заблокирован ряд соцсетей. В 2025 году на фоне войны с Украиной российские власти заблокировали звонки в WhatsApp и Telegram под предлогом защиты от мошенников. Параллельно в России начали внедрять мессенджер Max, оказывая давление на бюджетные организации. Кроме того, власти страны начали тестировать работу интернета по "белым спискам" – когда работают только те сайты, которые разрешены.

Авторы телеграм-канала Scamshot выяснили, что мессенджер Max отслеживает уведомления и проверяет, какие приложения установлены на смартфоне, а также фиксирует точное местоположение гаджета. Max постоянно активен, блокирует переход телефона в спящий режим и отправляет все данные на серверы VK, пишет Настоящее время.





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