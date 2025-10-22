Мессенджеры WhatsApp и Telegram работают в России с перебоями

С 21 октября жители нескольких регионов России сообщают о сбоях в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. В Роскомнадзоре объяснили происходящее мерами для противодействия преступникам.

Во вторник на сбои в работе мессенджеров пожаловались жители юга России: сообщения поступили из Краснодарского края, Адыгеи, Ростовской и Астраханской областей, а также из Ставропольского края. Днем 22 октября также фиксировались сбои – жалобы начали поступать из регионов Поволжья и Сибири. Как пишет "Агентство" со ссылкой на проект "На связи", проблемы не исчезают, а только расширяются географически.

Роскомнадзор в среду заявил ТАСС, что ограничивает работу мессенджеров "для противодействия преступникам". В ведомстве утверждают, что Telegram и WhatsApp "по данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан".

В августе с аналогичной формулировкой Роскомнадзор начал блокировать голосовые вызовы в WhatsApp и Telegram.

По данным Центробанка за 2024 год, почти половина всех случаев телефонного мошенничества – 45,6% – связана со звонками по обычной сотовой связи и СМС. Мессенджеры на втором месте – 15,7%. Мошенники также пользуются сообщениями в социальных сетях, письмами на электронную почту и получением доступа к аккаунту своих жертв на Госуслугах.





