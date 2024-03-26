"Месть и запугивание". Соцсети о действиях властей после теракта

Российские спецслужбы занялись теми, кто оставляет "неправильные" комментарии о террористическом акте в "Крокус Сити Холле".

Вскоре после этих записей декоратор и яхтсмен Николай Конашенок пытался улететь в Ереван, но был задержан в аэропорту. Его жена Роксана Шатуновская заявила, что уходит с поста директора арт-пространства "Новая Голландия".

Александр Плющев:

Причем, я уверен, он пытался высмеять не Кремль, а террористов. Но z-патриоты, которые начали стучать, примерно как отдельные люди на меня в 2014-м, не подвели.

Владислав Бачуров:

Коля Конашенок – мой давний знакомый, одноклассник Зинаиды Пронченко и муж Роксаны Шатуновской. Что он ляпнул в свойственной ему циничной и провокационной манере, я не читал, но уверен, что только ради эпатажа.

Анна Монгайт:

Сегодня моя подруга Роксана Шатуновская , которая запускала музей современного искусства Гараж, которая возродила из руин Новую Голландию, один из лучших менеджеров культурных институций заявила, что вынуждена уволиться. Потому что ее муж Коля ляпнул глупость (что-то вроде, почему террористы пришли в Крокус, а не в Кремль). С ней поговорили. Теперь она должна уйти. И видимо уехать. А "светские" каналы, даже те, к которым я испытываю симпатию, теперь с удовольствием вспоминают, что она и раньше им не нравилась. Но как-то раньше не доходили руки об этом сказать. Полная чеченизация жизни, когда людей заставляют отвечать за "проступки" близких. Месть и запугивание как основные стратегии стали окончательно легитимны. Обновление: мужа Роксаны задержали. Те самые люди, которые допустили теракт, полностью занятые уничтожением украинцев и преследованием инакомыслящих. Те самые люди, которые не приехали вовремя спасать посетителей "Крокуса". Те самые.

Много и злорадства.

Игорь Караулов:

Думаю, что Николай Конашенок искренне не понимает, "за що". Вроде всю жизнь так говорил, и все вокруг так говорили, и учили так говорить. "Пока безумный наш султан..." и всё такое прочее. Это и есть тот самый "малый народ" по Шафаревичу. Презирающий "большой народ" и считающий себя умнее власти.

Они же думали, что интернет – это их кухня, на которой они могут говорить что угодно. Вот настоящая жизнь, где они солидные дяди, местами даже сидящие на госбюджете, а вот кухня, где можно снять галстук, расстегнуть верхнюю пуговку - и ХРЮ.

Видимо, им теперь придётся заново изобретать советскую диссидентскую кухню. Такую, где нет телевизора (потому что пропаганда) и нет телефона (потому что прослушивают). А есть только закопчённый чайник, тараканы и озлобленность против всего, что происходит за окном.

Валерия Троицкая:

Это же не психи-нетвойнисты, которые в панике бежали из страны весной 2022 года.

Это та самая "элита", которая, жируя на шальных деньгах Абрамовича, Прохорова или, что хуже, государства, заполнила собой всё пространство нашей т. н. "культуры".

Которая жрёт из руки страны и в неё же плюёт. И учит этому "модную молодёжь" в своих "модных общественных пространствах".

Впрочем, дело не в одном отдельном комментаторе, а в том, что власти явно готовы наказывать тех, кого назначат "сочувствующими террористам". Как всегда характерный пост Дмитрия Медведева:

Меня спрашивают все. Что делать?

Их поймали. Молодцы все, кто ловил.

Их надо убить? Надо. И это будет.

Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех.

Егор Холмогоров:

Кстати, как я понимаю, из иноагентов никто не высказал хоть каких-то слов сочувствия своей бывшей Родине.

Ни Макаревич, ни Гребенщиков, ни Земфира.

То есть они наглядно показали, что они не оппозиция, а Чужие.

И либо на стороне террористов из запрещенного ИГИЛ, либо на стороне Украины. Причем здесь Украина? Ну вот как раз из их молчания получается, что причем.

"Немецкая волна" выпустила материал с заголовком "Путин использует теракт в "Крокусе" для усиления репрессий, считают эксперты в ФРГ".

Анна Берсенёва:

Даже и экспертом не надо быть для этого очевидного вывода.

Станислав Кучер:

На глазах миллионов пребывающая в состоянии агонии система делает все, на что способна, чтобы продлить свое существование и, если и когда уйти, до громко хлопнуть дверью. И конкретно в случае со страшной трагедией в "Крокусе" – использует её как может, чтобы превратить и без того несчастный и запуганный народ в заложников и соучастников всех своих будущих авантюр и преступлений. Делает это топорно, подставляясь буквально на каждом шагу – но люди предпочитают не видеть очевидного и продолжают придумывать объяснения и оправдания.