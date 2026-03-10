Местные власти сообщили о погибших при ракетном ударе по Брянску

Ряд телеграм-каналов сообщили во вторник о ракетном обстреле Брянска. ASTRA со ссылкой на OSINT-анализ пишет, что в городе был вновь атакован завод микроэлектроники "Кремний Эл". Это предприятие производит чипы для ракетных комплексов и беспилотников.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в соцсетях о последствиях удара по областному центру. "По городу Брянску нанесен ракетный удар. (ВСУ) намеренно ударили по мирным жителям. К сожалению, есть погибшие и раненые", - написал Богомаз в своём телеграм-канале. Позднее он сообщил о задымлении продуктами горения в Советском районе города.

Близкий к силовым структурам телеграм-канал Mash утверждает, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow: погибли два человека. Также в пабликах сообщается о 12 пострадавших. Официального подтверждения этих данных пока нет. Перед атакой в Брянской области объявили ракетную опасность.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по заводу в Брянске. Об операции ему доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, отмечает УНИАН. "Было поражение Брянского завода. Этот завод производил системы управления всех видов ракет Российской Федерации", – сказал Зеленский.