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Украина

"Место моей жизни и смерти". Последние дни "Азовстали"

Один из защитников Мариуполя в подвалах "Азовстали". Фото Дмитрия Козацкого Фото:Dmitry Kozatsky / twitter.com/Kozatsky_D (Courtesy Photo)

В пятницу, 20 мая, один из последних остававшихся на заводе "Азовсталь" украинских защитников Мариуполя, Дмитрий Козацкий (позывной "Орест") написал в твиттере: "Пока я буду в плену, оставлю вам свои фотографии в самом лучшем качестве. Отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если я что-нибудь выиграю, после выхода [из плена] будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку! До встречи".

Дмитрий Козацкий учился в университете в Польше. Вернулся на родину в 2014 году, когда начался Майдан. Проходил военную службу в Мариуполе с 2015 года. В 2017 году вступил в полк "Азов".

Воскресенье, 15 мая. Дмитрий Козацкий поет под грохот очередного орбстрела "Стефанию" – песню украинской группы Kalush Orchestra, с которой она победила на "Евровидении":

Когда кольцо окружения вокруг города сжалось, вынудив оставшихся в живых украинских военных укрыться в подвалах "Азовстали", Козацкий стал своего рода "глазами" происходившей там трагедии: он ежедневно снимал на свою камеру, как сотни и тысячи людей, в том числе мирных жителей, пытались выжить под непрекращающимися российскими бомбежками и ракетными ударами. Выжить с тяжелейшими ранениями и без лекарств для их лечения, без чистой питьевой воды и практически без еды.

Многие фотографии Дмитрия Козацкого облетели первые полосы мировых СМИ. Говоря "до свидания" своим читателям в твиттере, он оставил ссылку на последние свои снимки, которые ему удалось загрузить в сеть.

Бои за Мариуполь шли почти три месяца. В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за последние дни в плен сдались 1908 украинских военных, остававшихся на "Азовстали". Украина эту цифру не комментирует, а вывоз своих военнослужащих с завода на контролируемую Россией территорию называет "эвакуацией" – хотя украинские власти и говорят о том, что вскоре "эвакуированные" будут обменяны на россиян, взятых в плен ВСУ.

Украинских военных под российским конвоем вывозят с "Азовстали", 17 мая 2022 года
Украинских военных под российским конвоем вывозят с "Азовстали", 17 мая 2022 года

Днем 20 мая командир полка "Азов" Денис Прокопенко опубликовал видеообращение. Он подтвердил, что командование украинской армии отдало ему и его товарищам приказ прекратить оборону ради сохранения жизни бойцов.

"Гражданских удалось эвакуировать. Тяжелораненые получили необходимую помощь, их удалось эвакуировать с дальнейшим обменом и доставкой на территорию, подконтрольную Украине. Что касается погибших героев, процесс продолжается. Надеюсь, что в ближайшее время родные и вся Украина смогут с почестями похоронить своих воинов", – заявил Прокопенко.

"Азовсталь", 16 мая 2022 года
"Азовсталь", 16 мая 2022 года

"Я уже не знаю, что нам нужно сделать, чтобы выбраться из Мариуполя живыми, спасти жизнь защитникам, выполняющим приказ до последнего, сколько еще держаться? К кому обращаться? Владимир Зеленский, когда будут какие-либо действия? Наше время истекает", – написал Казацкий 3 мая. Украинским военным удалось продержаться на "Азовстали" еще две с половиной недели, сковывая российские войска и вынуждая их продолжать попытки штурма завода. Президент Украины лишь повторял, что у армии нет возможности разблокировать Мариуполь военным путем.

17 мая Козацкий дал итервью украинскому телеканалу "Громадське". "Я был военным, и мы готовились к обороне города, но я вообще не ожидал, что с Мариуполем будет такая ситуация. Мы ждали, что они могут пойти с восточной стороны, с так называемой "ДНР" или с моря. Однако не думали, что они так разрушат город", – говорил он.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, оборона Мариуполя "не позволила противнику высвободить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20 тысяч человек) на другие направления. Тем самым украинские военнослужащие помешали российским войскам реализовать план быстрого захвата Запорожья, осуществить выход на административные границы Донецкой и Запорожской областей, а также создать условия для окружения украинской в Донбассе".

Пока неясно, сколько украинских военных остаются на "Азовстали". В любом случае, в их числе были далеко не только бойцы "Азова": это также военнослужащие 12-й бригады Национальной гвардии Украины, 36-й отдельной бригады морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, территориальная оборона Мариуполя – то есть обычные мирные жители, взявшие в руки оружие, чтобы защитить свой город.

20 мая российские СМИ сообщили, что командир 36-й бридады Сергей Волынский также вышел из "Азовстали" и сдался российским военым. Украинская сторона по состоянию на вечер пятницы эту информацию не подтвердила.

"Кажется, будто я оказался в каком-то адском реалити-шоу, где мы, военные, боремся за жизнь, используем каждый шанс для спасения, а весь мир просто наблюдает интересный сюжет! Такие сценарии используются в фильмах и сериалах. Разница лишь в том, что это не фильм, а мы – не выдуманные персонажи! Это реальная жизнь! Боль, страдание, голод, мучения, слезы, страх, смерть – все настоящее!" –​ писал Волынский 7 мая. Этот пост до сих пор остается последним в его фейсбуке.

"Лично меня мотивируют и держат мысли о лучшем будущем для всех нас, о победе. Также приятно, что все защитники Мариуполя и Азовстали сейчас стали символом стойкости не только для Украины, но и для мирового сообщества. Я надеюсь, что другие наши военные смотрят на нас, мотивируются и продолжают держать оборону", – говорил Дмитрий Казацкий в интервью "Громадскому" за три дня то того, как сдаться в плен.

"Нам остаётся только молиться за ребят и верить, что все они вернутся живыми героями", – пишут комментаторы на его странице в фейсбуке после прощального поста Козацкого с "Азовстали".

Дмитрий Козацкий
Дмитрий Козацкий

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