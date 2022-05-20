"Место моей жизни и смерти". Последние дни "Азовстали"

В пятницу, 20 мая, один из последних остававшихся на заводе "Азовсталь" украинских защитников Мариуполя, Дмитрий Козацкий (позывной "Орест") написал в твиттере: "Пока я буду в плену, оставлю вам свои фотографии в самом лучшем качестве. Отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если я что-нибудь выиграю, после выхода [из плена] будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку! До встречи". Дмитрий Козацкий учился в университете в Польше. Вернулся на родину в 2014 году, когда начался Майдан. Проходил военную службу в Мариуполе с 2015 года. В 2017 году вступил в полк "Азов". Воскресенье, 15 мая. Дмитрий Козацкий поет под грохот очередного орбстрела "Стефанию" – песню украинской группы Kalush Orchestra, с которой она победила на "Евровидении":

Когда кольцо окружения вокруг города сжалось, вынудив оставшихся в живых украинских военных укрыться в подвалах "Азовстали", Козацкий стал своего рода "глазами" происходившей там трагедии: он ежедневно снимал на свою камеру, как сотни и тысячи людей, в том числе мирных жителей, пытались выжить под непрекращающимися российскими бомбежками и ракетными ударами. Выжить с тяжелейшими ранениями и без лекарств для их лечения, без чистой питьевой воды и практически без еды.

Многие фотографии Дмитрия Козацкого облетели первые полосы мировых СМИ. Говоря "до свидания" своим читателям в твиттере, он оставил ссылку на последние свои снимки, которые ему удалось загрузить в сеть. Бои за Мариуполь шли почти три месяца. В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за последние дни в плен сдались 1908 украинских военных, остававшихся на "Азовстали". Украина эту цифру не комментирует, а вывоз своих военнослужащих с завода на контролируемую Россией территорию называет "эвакуацией" – хотя украинские власти и говорят о том, что вскоре "эвакуированные" будут обменяны на россиян, взятых в плен ВСУ.

Днем 20 мая командир полка "Азов" Денис Прокопенко опубликовал видеообращение. Он подтвердил, что командование украинской армии отдало ему и его товарищам приказ прекратить оборону ради сохранения жизни бойцов. "Гражданских удалось эвакуировать. Тяжелораненые получили необходимую помощь, их удалось эвакуировать с дальнейшим обменом и доставкой на территорию, подконтрольную Украине. Что касается погибших героев, процесс продолжается. Надеюсь, что в ближайшее время родные и вся Украина смогут с почестями похоронить своих воинов", – заявил Прокопенко.

"Я уже не знаю, что нам нужно сделать, чтобы выбраться из Мариуполя живыми, спасти жизнь защитникам, выполняющим приказ до последнего, сколько еще держаться? К кому обращаться? Владимир Зеленский, когда будут какие-либо действия? Наше время истекает", – написал Казацкий 3 мая. Украинским военным удалось продержаться на "Азовстали" еще две с половиной недели, сковывая российские войска и вынуждая их продолжать попытки штурма завода. Президент Украины лишь повторял, что у армии нет возможности разблокировать Мариуполь военным путем.

17 мая Козацкий дал итервью украинскому телеканалу "Громадське". "Я был военным, и мы готовились к обороне города, но я вообще не ожидал, что с Мариуполем будет такая ситуация. Мы ждали, что они могут пойти с восточной стороны, с так называемой "ДНР" или с моря. Однако не думали, что они так разрушат город", – говорил он.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, оборона Мариуполя "не позволила противнику высвободить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20 тысяч человек) на другие направления. Тем самым украинские военнослужащие помешали российским войскам реализовать план быстрого захвата Запорожья, осуществить выход на административные границы Донецкой и Запорожской областей, а также создать условия для окружения украинской в Донбассе".

Пока неясно, сколько украинских военных остаются на "Азовстали". В любом случае, в их числе были далеко не только бойцы "Азова": это также военнослужащие 12-й бригады Национальной гвардии Украины, 36-й отдельной бригады морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, территориальная оборона Мариуполя – то есть обычные мирные жители, взявшие в руки оружие, чтобы защитить свой город.

20 мая российские СМИ сообщили, что командир 36-й бридады Сергей Волынский также вышел из "Азовстали" и сдался российским военым. Украинская сторона по состоянию на вечер пятницы эту информацию не подтвердила. "Кажется, будто я оказался в каком-то адском реалити-шоу, где мы, военные, боремся за жизнь, используем каждый шанс для спасения, а весь мир просто наблюдает интересный сюжет! Такие сценарии используются в фильмах и сериалах. Разница лишь в том, что это не фильм, а мы – не выдуманные персонажи! Это реальная жизнь! Боль, страдание, голод, мучения, слезы, страх, смерть – все настоящее!" –​ писал Волынский 7 мая. Этот пост до сих пор остается последним в его фейсбуке.