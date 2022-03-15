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Meta и “Свидетели Иеговы”. Что происходит после признания организации экстремистской

Meta и “Свидетели Иеговы”. Что происходит после признания организации экстремистской
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Meta и “Свидетели Иеговы”. Что происходит после признания организации экстремистской

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Чем чревато признание Meta в России экстремистской организацией. Что общего между “Свидетелями Иеговы” и инстаблогерами. Правда ли, что в России судят за веру и теперь могут арестовать за логотип фейсбука или инстаграма

21 марта суд в Москве признал экстремистской компанию Meta и запретил её в России. Meta, помимо прочего принадлежат Facebook, Instagram и Whatsapp. Власти говорят, что обычным пользователям этих соцсетей не о чем волноваться, решение суда их не затронет.

Пять лет назад похожим образом в России признали экстремистской и запретили работу религиозной организации “Свидетели Иеговы”. Тогда же заявлялось, что запреты касаются только юридического лица и никак не отразятся людях. Однако с тех пор сотни верующих подверглись уголовному преследованию.

Так что же следует за признанием организации экстремистской.

В подкасте участвуют:
"Свидетели Иеговы" Сергей Бритвин, Вадим Левчук и Татьяна Пайк

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