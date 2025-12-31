Между Финляндией и Эстонией повреждён подводный кабель

Телекоммуникационная компания Elisa сообщила о повреждении кабеля связи между Финляндией и Эстонией в Финском заливе. Неисправность была выявлена утром в среду, говорится в сообщении компании. Власти Финляндии впоследствии сообщили, что к инциденту может быть причастно не названное пока судно.

В компании Elisa отметили, что повреждение не оказало непосредственного влияния на её услуги ни в Финляндии, ни в Эстонии, сообщает EER.

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что финские власти провели инспекцию на борту судна, предположительно причинившего ущерб кабелю. Как он написал в соцсети X, власти готовы к различным угрозам безопасности.

Других подробностей об инициденте пока не было, в частности не ясно, связано ли как-то подозреваемое судно с Россией.

В последние месяцы сообщалось о нескольких случаев перерезания или повреждения подводных кабелей в Балтийском море. Речь шла о кабелях связи и энергетических кабелях. По подозрению в причастности к этим инцидентам были выдвинуты обвинения против капитана танкера Eagle S и двух его помощников. В 2024 году судно, которое, как утверждается, входит в состав так называемого теневого флота России, оборвало пять морских кабелей. Капитан заявляет о том, что речь не шла об умышленных действиях. Прямых доказательств причастности России представлено не было, однако в НАТО заявили о начале операции "Балтийский страж" по охране объектов подводной инфраструктуры в Балтийском море от возможных российских "гибридных операций".