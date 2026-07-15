Между Испанией и Гибралтаром отменён пограничный контроль

Между Испанией и Гибралтаром - британской самоуправляемой заморской территорией на юге Пиренейского полуострова - с 15 июля открыта граница. Паспортный и таможенный контроль на наземной границе более не производится, люди и автомобили могут свободно её пересекать.

В течение четырёх лет после вступления в силу договорённостей о выходе Великобритании из Евросоюза велись переговоры о дальнейшей судьбе границы, всё это время на ней сохранялся пограничный контроль. В Гибралтар ежедневно на работу приезжает более 15 тысяч жителей соседних районов Испании, на границе нередко создавались очереди.

На этой неделе в Брюсселе представители ЕС, Испании, Британии и властей Гибралтара подписали окончательное соглашение, согласно которому Гибралтар де-факто станет частью Шенгенской зоны. Паспортный контроль сохранится в аэропорту и порту Гибралтара - для жителей стран, не входящих в Шенгенскую зону, то есть парадоксальным образом и самой Великобритании.

Премьер-министр Испании Педро Санчес приветствовал соглашение, заявив о "падении последней стены" внутри Европы.

Соглашение не затрагивает вопроса статуса Гибралтара, британский суверенитет над которым оспаривает Испания.