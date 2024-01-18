Власти государств Европы должны немедленно прекратить трансфер в Россию беженцев и просителей убежища — выходцев с Северного Кавказа. Они могут подвергнуться пыткам, издевательствам и пополнить ряды тех, кого российские власти вносят в списки потенциальных участников агрессивной войны против Украины.

С таким призывом выступила сегодня, 18 января, правозащитная организация "Международная Амнистия".

Власти Хорватии, Франции, Германии, Польши и Румынии уже экстрадировали или депортировали выходцев с Северного Кавказа, которые ищут убежища, спасаясь от преследований и репрессий. По причине религиозной или этнической идентичности большинство этих людей получает ярлык "опасного экстремиста".



В тексте опубликованного документа говорится и о том, что положение людей, покинувших Северный Кавказ, значительно ухудшилось в последнее время в связи с падением правовых стандартов в России. Эти люди подвергаются произвольному задержанию, насильственному исчезновению. Попадая в европейские страны, они, в силу исторических обстоятельств, воспринимаются как "угроза обществу" и потому являются кандидатами на депортацию или экстрадицию".



Положение с правами человека на Северном Кавказе ужасно, особенно в Чечне. Любой кто выскажет критические мысли, примет участие в правозащитном активизме или воспринимается как участник ЛГБТИ- сообщества, рискует стать объектом преследования, как и их друзья или родственники.

В тексте, опубликованном "Международной Амнистией", говорится и об истории сотрудничества между Россией и Францией в вопросах депортации беженцев. Среди примеров называется судьба Дауда Мурадова. В февраля 2022 года этот молодой чеченец был отправлен из Франции в Россию, несмотря на то, что имелись явные признаки, что он может оказаться в России под угрозой пыток или издевательств. Однако, французское власти не только депортировали его, но и передали российским чиновникам подробности его прошения об убежище, сведения о тех, кто помог ему покинуть Россию, а также личные данные его близких родственников.