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Международная федерация бокса допустила Россию к соревнованиям

Умар Кремлёв

Совет директоров Международной федерации бокса IBA допустил боксёров из России и Беларуси к соревнованиям под своей эгидой. Решение вступает в силу немедленно. В сентябре федерация приостановила членство Федерации бокса Украины.

Спортсмены смогут выступать под своими флагами, к турнирам так же вернутся российские судьи и другие технические официальные лица. "IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия," — говорится в заявлении на сайте федерации. В организации заявили, что она считает необходимым автономной и политически нейтральной.

В мае президентом федерации был переизбран россиянин Умар Кремлёв, он был безальтернативным кандидатом. В сентябре его назначение было утверждено на внеочередном конгрессе IBA. Кроме федерации по боксу российских спортсменов допустили к международным сореванованиям в дзюдо, бобслее и настольном теннисе.

  • За несколько дней до внеочередного конгресса федерация приостановила членство Федерации бокса Украины. Причиной было названо вмешательство государства в дела федерации и непризнание Киевом выборов Кремлёва.
  • Кремлёв — один из двух граждан России, оставшихся во главе крупных международных спортивных федераций после февральского вторжения России в Украину. Кроме него должность в международной федерации спортивной стрельбы занимает российский миллиардер Владимир Лисин.
  • Международный олимпийский комитет пока не включил бокс в программу игр в Лос-Анджелесе-2028, заявив, что федерация должна избавиться от финансовой зависимости от российской корпорации "Газпром". Соревнования по боксу проводятся на Олимпиадах с 1904 года, за исключением игр в Стокгольме в 1912.

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