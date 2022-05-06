Международные доноры собрали для Украины 6,5 миллиарда долларов

В четверг на международной донорской конференции в Варшаве для Украины собрали 6,5 миллиарда долларов. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Собранные средства направят на гуманитарную помощь и восстановление Украины после российской агрессии.

На конференции по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что украинские власти уже готовят масштабный план по послевоенному восстановлению страны. По оценкам аналитического центра KSE Institute при Киевской школе экономики, общие потери Украины уже сейчас составляют около 600 миллиардов долларов.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции по итогам варшавского мероприятия заявил, что основным источником для восстановления Украины должны стать российские деньги.

"Частично это будут финансировать наши партнеры, частично это будет финансировать наш бюджет…. Но основным источником, безусловно, должны стать деньги агрессора. На сегодняшний день – около 300 миллиардов замороженных активов Российской Федерации, которые принадлежат государству. В целом, если брать ещё и замороженные активы российских олигархов, это сумма около 500 миллиардов долларов", — сказал Шмыгаль.

По его словам, украинские власти уже ведут переговоры по передаче Украине замороженных активов. Также он отметил, что с начала российского вторжения Украина получила более 12 миллиардов долларов – как оружием, так и в виде финансовой помощи.

24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. По подсчётам аналитического центра KSE Institute, к маю 2022 года в Украине повреждено более 33 млн кв. метров жилого фонда, 543 детских сада, 231 медучреждение, 144 культурных и 97 религиозных объектов.