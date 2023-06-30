Международный авиакосмический салон перенесён на 2024 год

Организаторы Международного авиационно-космического салона (МАКС) сообщили, что этим летом мероприятие проводиться не будет. МАКС, который ранее проходил раз в два года, теперь собираются провести в 2024 и 2025 годах.

Причины переноса авиасалона не сообщаются. Организаторы заявили лишь, что продолжают работу "с участниками и экспонентами, в том числе среди зарубежных компаний, представляющих дружественные страны".

Ранее о том, что запланированный на июль 2023 года Международный авиационно-космический салон не состоится, сообщали источники "Коммерсанта". По их данным, перенос мероприятия вызван соображениями безопасности. Один из собеседников издания, предположил, что использование средств радиоэлектронной борьбы против потенциальных угроз от беспилотников создало бы помехи для летной программы и, по его словам, вряд ли имело бы смысл.

МАКС, который традиционно посещает президент России, переносится впервые за 30 лет проведения мероприятия. В 2023 году авиасалон должен был пройти с 25 по 30 июля на аэродроме Жуковский под Москвой в 16-й раз.

Это главный российский форум в области самолётостроения и космических технологий. Он проходит с 1993 года каждые два года.

Целью его проведения является демонстрация российских достижений в этих областях и заключение новых договоров с зарубежными партнёрами. В рамках салона проходят авиашоу с участием российских и иностранных пилотажных групп.