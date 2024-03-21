МГУ заменяет Microsoft на другие онлайн-сервисы из-за санкций ЕС

Московский государственный университет переводит учетные записи и данные сотрудников вуза и студентов на онлайн-сервисы "Мой офис" и "Яндекс 360" вместо Microsoft. Об этом сообщил директор центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ Денис Янышев.

Вместо Zoom, Microsoft Teams и Skype МГУ преимущественно использует такие сервисы, как Penteo, "Яндекс телемост" и SberJazz, добавил Янышев.

Ранее компания Microsoft планировала с 20 марта закрыть для компаний в России доступ к облачным сервисам. Решение было принято на основании 12-го пакета санкций Евросоюза, введенных в декабре 2023 года, которые ограничивают поставку в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики.

Позднее в российской группе компаний Softline сообщили, что Microsoft может перенести приостановку на конец марта, что даст время для настройки альтернативной инфраструктуры.

В марте 2022 года, после начала российского вторжения в Украину, Microsoft объявила о приостановке продаж продуктов и услуг в России. В августе 2023 года стало известно, что в связи с санкциями компания перестанет продлевать подписки на Microsoft 365 корпоративным клиентам в России. Однако большое количество компаний в коммерческом секторе продолжали пользоваться продуктами Microsoft.