Microsoft закроет доступ к облачным сервисам для компаний в России

Компании Microsoft и Amazon с 20 марта закроют для компаний в России доступ к облачным сервисам, таким как Power BI и Dynamics CRM. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник на IT-рынке, информацию также подтвердила группа компаний Softline.

Решение принято в связи санкциями Евросоюза, которые ограничивают поставку в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики.

"Согласно письмам от правообладателей, данные продукты станут недоступны для российских клиентов в связи с требованиями новых положений Регламента ЕС 833/2014, который вводит ограничения на поставку в Россию различных видов программного обеспечения", – говорится в публикации Softline. Отмечается, что речь может идти о всех облачных продуктах Microsoft, Amazon и Google, которые правообладатели определят в качестве запрещенных для поставки в Россию согласно требованиям документа.

Источник на IT-рынке рассказал РБК, что большое количество компаний в коммерческом секторе продолжали пользоваться продуктами Microsoft.