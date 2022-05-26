МИД Британии: российскую агрессию можно остановить только силой

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает опасными попытки "умиротворить" президента России Владимира Путина. Нельзя допустить никакого отката назад от цели гарантировать поражение России в её войне против Украины, считает глава британского МИД.

"Российскую агрессию нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой. Мы должны быть непреклонны в обеспечении победы Украины военной помощью и санкциями. Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа", - цитирует Лиз Трасс Русская служба Би-би-си.

Западу, по её словам, следует сделать выводы из недавней истории, когда Путин, добившись от западных стран разных уступок, после этого нападал на Грузию, а впоследствии на Крым и Донбасс.

Глава эстонского правительства Кая Каллас также предостерегла европейских коллег от демонстрации Владимиру Путину какой-либо слабости.

"Мир, заключенный на плохих условиях для Украины, будет означать плохой мир для всех нас. Все эти, казалось бы, мелкие уступки агрессору ведут к большим войнам", - заявила она.

Звучат призывы к Украине пойти на уступки

Заявления прозвучали на фоне дискуссии, которая развернулась в западных СМИ и экспертных сообществах относительно перспектив завершения войны в Украине. Так, на форуме в Давосе и в колонках ряда СМИ прозвучали предложения уступить России часть украинской территории, чтобы поскорее закончить войну. О возможности и даже необходимости уступок со стороны Киева, чтобы позволить Владимиру Путину "сохранить лицо" при заключении возможного мирного соглашения с Украиной, в последние дни заявляли некоторые влиятельные действующие и отставные политики – в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 года и профессор Гарварда Эрик Маскин заявил в интервью испанскому изданию La Vanguardia, что он на месте Зеленского "пошёл бы на уступки, чтобы война закончилась быстро и чтобы большая часть Украины не оказалась разрушена". Под уступками Маскин подразумевает "предоставление России контроля над определёнными территориями на востоке страны и признание того, что Россия владеет Крымом".

В ЕС сейчас нет единства

В самом ЕС нет единства по этому вопросу. Италия, Кипр и Венгрия считают, что Евросоюз должен призвать Россию и Украину к прекращению огня и мирным переговорам, тогда как в странах Балтии и в Польше требуют увеличить финансовую и военную помощь Киеву для победы над Россией. Как сообщается, в подготовленном проекте решений саммита ЕС, который должен пройти в ближайшие дни, говорится о необходимости продолжать оказывать поддержку Украине и нет призыва к немедленному прекращению боевых действий.

Италия на днях предложила свой вариант мирного соглашения, предусматривающий вывод российских войск и при этом предоставление Крыму и Донбассу автономии - из описания следует, что Киев фактически не управлял бы этими регионами, однако формально они оставались бы в составе Украины.

Украина против "капитуляции"

Украинские власти призывы к немедленному перемирию категорически отвергают, называя их призывами к капитуляции настаивая на том, что готовы на переговоры с Россией — но на условиях равенства, а не "ультиматумов" . В Киеве считают, что территориальные уступки лишь отсрочат очередную войну. Представители украинских властей призывают Запад ускорить поставки тяжёлых вооружений, чтобы нанести России военное поражение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не отдаст своих территорий и упрекнул партнеров в том, что в любой ситуации найдется кто-то, кто при любом поведении России предложит "учитывать ее интересы". "Несмотря на десятки тысяч убитых украинцев. Несмотря на Бучу и Мариуполь". Он резко раскритиковал бывшего госсекретаря Киссинджера, назвав его человеком из глубого прошлого.

При этом Зеленский не исключает мирных переговоров с Москвой. По словам украинского президента, они могут начаться только после отвода российских войск на позиции до вторжения 24 февраля.

Согласно недавнему опросу Киевского международного института социологии, 82 процента украинцев не готовы жертвовать территориями ради скорейшего достижения мира.