МИД Чехии призвал дипломатов РФ "покинуть тонущий корабль"

МИД Чехии опубликовал открытое письмо российским дипломатам, в котором призвал их перестать поддерживать войну в Украине.

Документ опубликован в твиттере ведомства, его подлинность подтвердили в МИД Чехии агентству Reuters.

Письмо написано на английском и русском языках и адресовано не только сотрудникам российского посольства в Чехии, но и всем работникам российской дипломатической службы, к которым чешские дипломаты обращаются как к коллегам.

"Мы способны осознать, действует ли политическая элита против национальных интересов" - говорится в письме. "Многие из вас наверняка пришли к осознанию того, что руководство государства вас обмануло" в связи с войной в Украине, пишут чешские дипломаты, перечисляя результаты боевых действий, начатых Россией - гибель мирных жителей, разрушение городов, названное "апокалиптическим".

По мнению авторов, Россию в результате нынешних событий по вине её властей, названных в письме "коррумпированной элитой, превращающейся в геронтократию", ждёт "резкое падение во тьму прошлого". В конце концов, как считают в МИД Чехии, руководителей России ждёт ответственность за военные преступления. Авторы письма "умоляют" российских коллег покинуть круг "пособников зла" и "покинуть тонущий корабль, который только навлекает на себя гнев свободолюбивых людей во всём мире".

Реакции российского МИД или посольства в Праге на письмо пока не было.

Чехия активно выступает против российского вооружённого вторжения в Украину. Чешский премьер Петр Фиала был один из немногих лидеров, посетивших Киев после начала вторжения. В стране проходят многотысячные акции солидарности с Украиной, государство и многочисленные волонтеры оказывают поддержку беженцам.