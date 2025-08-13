Ссылки для упрощенного доступа

МИД Эстонии сообщил о высылке российского дипломата

Дмитрий Прилепин

Министерство иностранных дел Эстонии в среду объявило персона нон грата первого секретаря посольства России в Таллинне Дмитрия Прилепина. Он должен покинуть страну.

В сообщении эстонских властей утверждается, что дипломат занимался подрывом конституционного строя и правовой системы страны, раскалыванием общества и содействием совершению преступлений против государства.

"Высылка - это четкий сигнал: на территории нашей страны не будет места скоординированным и организованным действиям иностранного государства", — цитирует ERR главу эстонского мид Маргусу Цахкну. Москва на инцидент ещё не отреагировала.

Тяжелые бои и потери сторон в Донбассе
Тяжелые бои и потери сторон в Донбассе

Тяжелые бои и потери сторон в Донбассе

Атака на Сочи


