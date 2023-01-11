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МИД Эстонии требует от РФ сократить число сотрудников посольства

Посольство России в Таллинне

МИД Эстонии в среду сообщил послу России в Таллинне Владимиру Липаеву о необходимости к 1 февраля сократить число сотрудников российского посольства в Таллинне.

К 1 февраля в российском посольстве по требованию эстонских властей должно остаться только восемь дипломатов и до 15 административных, технических и обслуживающих работников. Сейчас на сайте дипломатического представительства указаны имена 17 сотрудников, - отмечает "Медиазона". Газета Postimees пишет, что сейчас в российском посольстве в Таллинне 21 сотрудник, имеющих статус дипломата, то есть их число должно сократиться более чем наполовину.

По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, главная цель эстонских властей - добиться соблюдения принципа паритета в дипломатических отношениях с Россией. Сейчас в России работает 8 эстонских дипломатов. Как сказал Рейнсалу в интервью Postimees, ещё такую принципиальную позицию МИД Эстонии принял ещё прошлым летом. "Вопрос заключался в том, добиваться ли этого постепенно и долговременно или достичь четкого решения. Мы сочли целесообразным сделать это одним конкретным решением", – сказал министр.

Кроме того, по словам Рейнсалу, "персонал посольства России не занимается развитием эстонско-российских отношений в условиях агрессивной войны" (имеется в виду вторжение в Украину), а следовательно, "нынешний размер представительства России не оправдан".

После российского вторжения в Украину 24 февраля Эстония закрыла российские консульства в Нарве и Тарту. Стороны также обменялись высылками дипломатов.

Эстония, как и другие страны Шенгенской зоны, граничащие с Россией (кроме Норвегии) сейчас не пускает на свою территорию россиян-обладателей шенгенских виз, за рядом исключений.

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