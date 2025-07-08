МИД Франции анонсировал самые жёсткие санкции ЕС против России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал "самые жесткие за три года" санкции ЕС против России за её вторжение в Украину.

Цель будущих санкций - напрямую перекрыть ресурсы, которые позволяют российскому президенту Владимиру Путину продолжать войну, заявил Барро. Его слова в понедельник привёл на своём сайте телеканал TF1 Info.

Барро упомянул энергетический сектор, в частности доходы от экспорта нефти, а также "финансовых игроков из России и других стран".

Санкции, по словам главы МИД Франции, введут по предложению Парижа. Таким образом ЕС намерен побудить Москву согласиться на прекращение огня. "Мы хотим, чтобы Владимир Путин наконец согласился на прекращение огня, потому что мы видим, что с тех пор, как президент Трамп предложил прекратить огонь на 30 дней, российские удары по Украине увеличились в пять раз", - сказал Жан-Ноэль Барро.

С начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года ЕС принял уже 17 пакетов санкций. 18-й пакет, предполагавший снижение ценового потолка на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель и запрет на транзакции с газопроводами проекта "Северный поток", планировалось утвердить в конце июня. Из-за позиции Словакии пакет не удалось согласовать, и он был отложен, отмечает "Немецкая волна".

В Кремле во вторник заявили, что будут следить за ситуацией с планами ЕС ввести против России самые жёсткие до сих пор санкции. "Разумеется мы будем делать всё возможное, всё, чему научились за эти годы, с тем, чтобы максимально минимизировать последствия этих незаконных ограничений", - сказал 8 июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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