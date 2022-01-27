МИД Германии: "СП-2" всё же может попасть в новый санкционный пакет

Пакет санкций Евросоюза в случае вооружённого вторжения России на территорию Украины может включать в себя меры против газопровода "Северный поток-2". Об этом заявила в четверг, выступая в Бундестаге, глава МИД Германии Анналена Бербок.
Она не привела подробностей. Власти Германии, выступая за ужесточение санкций в отношении России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, до последнего времени однозначно не говорили о том, будут ли санкции распространяться на "Северный поток-2" или нет.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс накануне заявил, что в случае российского нападения на Украину газ через газопровод не потечёт. Будет ли идти речь о санкциях или об отказе Германии от проекта - он не сказал.
США выступают против эксплуатации газопровода, однако администрация Джо Байдена на данный момент выступая против санкций, чтобы не осложнять отношения с Германией. В случае российского вторжения, однако, ситуация может измениться.
- Газопровод, проложенный по дну Балтийского моря, уже достроен, однако пока не работает, ожидая сертификации германскими властями. Накануне стало известно, что владеющая газопроводом дочерняя компания российского "Газпрома" Nord Stream 2 AG учредила германскую дочернюю компанию Gas for Europe. Она должна стать владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток - 2" в германских территориальных водах в качестве независимого оператора транспортной системы. Создание компании-оператора в германской юрисдикции было главным требованием германского Федерального агентства по сетям для сертификации газопровода. Теперь рассмотрение вопроса о сертификации может быть продолжено.
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