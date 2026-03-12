МИД Ирана подтвердил ранение нового верховного лидера страны

МИД Ирана подтвердил информацию о том, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи был ранен, но "чувствует себя хорошо". Об этом в интервью газете Corriere della Sera сказал представитель ведомства Эсмаил Багаи.

"Я не знаю, когда он выступит со своей первой речью", – заявил Багаи. Он также добавил, что "на пост нового верховного лидера претендовали три или четыре человека", но большинство в Совете экспертов выбрало Моджтабу Хаменеи.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что новый верховный лидер мог получить ранения во время американо-израильских ударов, в результате которых погиб его отец – аятолла Али Хаменеи.

По словам источников Reuters, Корпус стражей исламской революции (КСИР) "продавил" кандидатуру Моджтабы Хаменеи, рассматривая его как "более гибкую версию его отца, готовую поддержать их жесткий курс".

Несколько высокопоставленных иранских собеседников агентства считают, что его назначение может привести к более агрессивной внешней политике и усилению внутренних репрессий.