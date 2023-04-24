МИД КНР: Китай уважает суверенитет всех стран

Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран, бывших союзными республиками в составе СССР. Об этом на брифинге в Пекине в понедельник заявила представитель МИД Китая Мао Нин. Она отметила, что Китай после распада СССР был одной из первых стран, установившей с бывшими советскими республиками дипломатические отношения.

Мао Нин прокомментировала вызвавшие большой резонанс высказывания посла Китая во Франции Лу Шае. Тот в интервью, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, поставил под сомнение его принадлежность Украине, заявив при этом, что с точки зрения международного права суверенитет всех бывших советских республик можно поставить под сомнение.

На вопрос о том, представляют ли высказывания посла официальную позицию Китая, представитель МИД ответила, что официальная позиция Пекина представлена в комментариях МИД. При этом она прямо не дезавуировала высказывания Лу Шае.

Пользователи интернета также обратили внимание на то, что запись интервью посла исчезла из официальных соцсетей посольства в Париже.

Высказывания посла КНР вызвали резкую реакцию в ряде стран Европы. Латвия, Литва и Эстония вызвали представителей Китая в свои внешнеполитические ведомства для дачи объяснений. Высказывания Лу Шае осудили также Чехия, Италия, Люксембург, Молдова и другие страны. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель выразил надежду на то, что слова китайского посла не отражают официальную позицию Пекина.

По словам Борреля, главы МИД стран ЕС на встрече в Люксембурге в понедельник обсудят в том числе слова китайского посла. Боррель отметил, что на саммите в июне Евросоюз "проведет переоценку и перекалибровку отношений с Китаем".

Страны Запада опасаются того, что Китай, заявляющий о стратегическом партнёрстве с Россией, может поддержать Москву в войне против Украины. Официально Пекин воздерживается от поставок России оружия и заявляет о поддержке суверенитета Украины, но при этом китайские представители нередко выражают согласие с российским нарративом о войне, обвиняя в ней, в частности, США и их союзников. Также Пекин расширяет экономические связи с Москвой.