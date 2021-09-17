МИД РФ назвал вторжение СССР в Польшу "освободительным походом"

МИД России использовал термин советской историографии - "освободительный поход" - применительно к нападению Красной Армии на Польшу 17 сентября 1939 года, во время Второй мировой войны.

"17 сентября 1939 Красная Армия начала освободительный поход на территории Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску. Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием" - говорится в твите, опубликованном в официальном аккаунте МИД. К нему прикреплено видео, в котором изложена позиция Москвы относительно событий 1939 года. В частности, приводятся слова президента Владимира Путина, возложившего ответственность за них на тогдашнее руководство Польши.

Советские войска вошли на территорию Польши спустя 17 дней после нападения нацистской Германии на эту страну. За несколько дней до этого нападения в Москве был подписан так называемый пакт Молотова-Риббентроппа. Впоследствии был заключён ещё один договор, о дружбе и границах, по которому Германия и СССР фактически разделили территорию Польши между собой.

Термин "освободительный поход" появился в советской печати и официальных заявлениях сразу после вторжения в Польшу в 1939 году. Утверждалось, что советские войска освобождают Западную Беларусь и Западную Украину от буржуазно-помещичьей Польши. Впоследствии почти все территории, которые тогда заняла Красная Армия, были присоединены к СССР. Сейчас это части территорий Украины, Беларуси и Литвы.

МИД России и российские власти, включая президента Владимира Путина, в последнее время активно выступают в оправдание пакта Молотова-Риббентроппа, однако термин "освободительный поход" ранее российский МИД не употреблял.

В Беларуси в пятницу впервые отмечают новый праздник - День народного единства. Он был учреждён указом Александра Лукашенко в июне 2021 года. Выступая на днях на церемонии вручения госнаград в Минске Лукашенко назвал день 17 сентября 1939 года важной вехой в истории формирования белорусской нации. "Только вдумайтесь: если бы не было 17 сентября (1939

года), не было бы нашей страны. На карте тогда был только клочок от центра нынешней Беларуси до Мозыря. Лоскут - вот что представляла тогда наша республика. И тогда, в сентябре 1939 года, все изменилось, и мы обрели нашу республику в тех границах, которые свято храним", - сказал Лукашенко.

Решение отметить события 17 сентября 1939 года как государственный праздник вызвало резко негативную реакцию соседей, пишет Белорусская служба Радио Свобода. В частности, МИД Литвы заявили, что официальный Минск "игнорирует преступления, совершенные двумя самыми жестокими тоталитарными режимами ХХ века". МИД Польши назвал установление праздника "частью действий России, направленных на переосмысление чрезвычайно сложной истории региона".

Российские власти, включая президента Владимира Путина, не раз выступали с заявлениями о недопустимости сравнивать режим, существовавший в СССР при Сталине, с гитлеровской Германией. Они называют это "пересмотром итогов Второй мировой войны".

1 июля нынешнего года президент России подписал закон, который запрещает публично во время выступления, в фильмах, в СМИ и интернете отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военных нацистской Германии, установленными приговором Нюрнбергского трибунала.