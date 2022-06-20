МИД РФ потребовал от Литвы отменить запрет на транзит грузов в Калининград

МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить запрет на транзит товаров в Калининградскую область и вызвал в министерство временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене.

МИД считает решение Литвы "открыто враждебным" и нарушающим международно-правовые обязательства. В министерстве заявили, что, если транзит не будет восстановлен в полном объеме, "Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов".

Ранее Литовские железные дороги объявили, что с полуночи 18 июня прекращается транзит товаров, попавших под санкции Евросоюза, между Калининградской областью и остальной территорией России. Кроме того, после 10 августа ограничения могут коснуться также поставок нефтепродуктов.

Запрет транзита грузов через страны Евросоюза, даже если транзит осуществляется из одной российской территории в другую, коснется угля, металлов, цемента, древесины, строительных материалов и высокотехнологичных изделий. Разрешение на транзит в Калининградскую область нефтепродуктов будет действовать до 10 августа, после этой даты они тоже могут попасть под санкции, однако окончательно этот вопрос еще не прояснен.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал действия Литвы незаконными. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис 20 июня пояснил, что запрет на транзит санкционных товаров через Литву в Калининградскую область предусмотрен пакетом санкций ЕС, вступившим в силу 17 июня. Он также отметил, что запрет был введен после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством.