МИД РФ предложил обязать россиян уведомлять консульства о ВНЖ

Министерство иностранных дел России опубликовало проект приказа, согласно которому россияне должны будут сообщать дипломатическим органам о получении документов, разрешающих проживание в других странах.
Речь идет о гражданстве, виде на жительство или "ином документе, подтверждающем право на постоянное проживание" в иностранном государстве. Согласно проекту приказа, уведомить о получении такого документа нужно в течение 60 дней. Для этого необходимо лично явиться в консульство или посольство России и подать соответствующие документы.
Кроме того, россияне также будут должны уведомлять консульства об утрате гражданства или ВНЖ.
Авторы документа предложили, чтобы новый порядок уведомлений вступил в силу с 26 октября 2023 года.
- Сейчас россияне должны сообщать о получении ВНЖ или ПМЖ в МВД России и только по приезде в Россию. За несвоевременное предоставление таких данных предусмотрено наказание в виде обязательных работ до 400 часов или штраф в размере до 200 тысяч рублей.
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