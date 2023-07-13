МИД РФ предложил обязать россиян уведомлять консульства о ВНЖ

Министерство иностранных дел России опубликовало проект приказа, согласно которому россияне должны будут сообщать дипломатическим органам о получении документов, разрешающих проживание в других странах.

Речь идет о гражданстве, виде на жительство или "ином документе, подтверждающем право на постоянное проживание" в иностранном государстве. Согласно проекту приказа, уведомить о получении такого документа нужно в течение 60 дней. Для этого необходимо лично явиться в консульство или посольство России и подать соответствующие документы.

Кроме того, россияне также будут должны уведомлять консульства об утрате гражданства или ВНЖ.

Авторы документа предложили, чтобы новый порядок уведомлений вступил в силу с 26 октября 2023 года.