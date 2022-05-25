МИД РФ: Россия не рассматривает обмен бойцов "Азова" до суда над ними

Обсуждение обмена пленными между Москвой и Киевом будет возможно только после суда над сдавшимися украинскими военнослужащими. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены, вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны", — сказал Руденко.

Вопрос об обмене пленными между Россией и Украиной стали активно обсуждать после того, как на прошлой неделе сдались в плен украинские военнослужащие, больше двух месяцев державшие оборону на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти договорились с международными организациями о гарантиях эвакуации украинских военных из Мариуполя, и сказал, что в дальнейшем они будут обменяны. Российская сторона об обмене не говорит. Прокремлёвские публицисты призывают власти организовать над ними судебный процесс. Глава самопровозглашённой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что "трибунал" над украинскими военными "неизбежен".

Минобороны России утверждает, что в плен сдались почти 2,5 тысяч украинских военных. Их дальнейшая судьба неясна. Reuters, а также украинские и российские СМИ сообщали, что военных привезли в исправительную колонию в Еленовке на территории, контролируемой сепаратистами так называемой "ДНР".

Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, Катерина после короткого телефонного разговора с ним сообщила, что украинских пленных из "Азовстали" содержат в удовлетворительных условиях. Прокопенко рассказал, что большинство раненых находятся в тюрьме Еленовки, а небольшая группа тяжелораненных остаётся в больнице в Новоазовске.

Телефонный звонок согласовали власти Украины и России при посредничестве Международного комитета Красного Креста, сообщает британская газета The Guardian. Мог ли Прокопенко говорить свободно, не известно. Связь оборвалась, прежде чем он успел рассказать подробнее.

По словам Катерины Прокопенко, она располагает информацией о содержании пленных бойцов полка "Азов" и из других источников. "Их кормят, дают воду. Условия отвечают требованиям, и они не подвергались насилию в этот короткий период, - цитирует газета Катерину Прокопенко. – Что будет дальше, мы, конечно, не знаем, но в данный момент есть третья сторона – ООН и Красный Крест – которые контролируют ситуацию".