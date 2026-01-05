МИД РФ закрыл въезд 28 гражданам Канады за поддержку Украины

МИД России заявил о закрытии "на постоянной основе" въезда в страну для 28 граждан Канады, которых в российском внешнеполитическом ведомстве обвинили в продвижении "неонацистской идеологии". Как следует из контекста заявления, имеется в виду деятельность в поддержку Украины - утверждается, что включённые в список лица причастны к "структурам и организациям пробандеровского толка", а также связаны с "оголтелой укронацистской общиной" Канады.

Действия России названы в заявлении МИД "контрсанкциями" и ответом на ранее введённые Канадой ограничительные меры.

Решение о санкциях, как следует из заявления МИД, связано с назначением бывшей министра иностранных дел и вице-премьера Канады Христи Фриланд на должность советника президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономического развития. О назначении было объявлено ранее 5 января. В российском МИД считают, что это кадровое решение "обеляет преступления украинских нацистов из 14-й дивизии СС «Галичина»". Как постоянно подчёркивают в Москве, дедом Фриланд был украинский журналист Михаил Хомяк, издававший в годы Второй мировой войны в Кракове лояльную нацистам газету и эмигрировавший впоследствии в Канаду. Никакого отношения к дивизии "Галичина" Хомяк при этом не имел.

В список включены, помимо прочего, руководитель канадской Ассоциации НАТО Роберт Бэйнс, Совета директоров "Украинского национального фонда" Виктория Карпяк, представители украинской диаспоры Канады, учёные-исследователи Голодомора, активисты организаций, собирающих средства на помощь Украине. Реакции Канады на решение российских властей пока не было.