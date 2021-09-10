МИД заявил о недопустимости вмешательства США в выборы в РФ

Посла США в Москве Джон Салливан был вызван 10 сентября в МИД России, где, как отмечает агентство ТАСС, провёл около 20 минут. Посол отказался давать каки-либо комментарии для прессы. МИД России заявил о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела РФ.

Как сообщает "Интерфакс", с российской стороны было заявлено, что у Москвы есть "неопровержимые доказательства нарушения российского законодательства американскими цифровыми гигантами в контексте подготовки и проведения" выборов в Госдуму.