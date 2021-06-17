МИД России сообщил о рассмотрении вопроса об обмене заключёнными

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу RTVI заявила, что начата проработка вопроса о возможности обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном.

Президент России Владимир Путин в среду на пресс-конференции по итогам встречи с Джо Байденом заявил, что США и Россия могут найти определенные компромиссы по заключённым россиянам, приговоренным в США, и американцам, отбывающим наказание в России.

Мария Захарова в интервью телеканалу RTVI отметила, что рассмотрение вопроса о возможном обмене заключёнными "не должно обсуждаться в публичном пространстве". "Мы ведомство, которое пропагандирует открытость, но есть моменты, когда должна быть тишина", подчеркнула Захарова.

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