МИД России запретил въезд в страну ещё 61 гражданину США 

Министерство иностранных дел РФ расширило станционный список граждан США, которым запрещён въезд на территорию России.

Документ коснулся 61 американца, среди которых - глава министерства финансов США Джанет Йеллен, министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм, старший советник президента США Майкл Донилон, глава компании Netflix Рид Хастингс, президент компании Universal Pictures Питер Крамер, председатель Нью-Йоркской фондовой биржи Джеффри Спречер, гендиректор биржи Nasdaq Адена Фридман, и другие чиновники, бизнесмены и общественные деятели.

Теперь в санкционном списке МИД РФ более тысячи граждан США. Ранее в него были внесены президент страны Джо Байден и его сын Хантер. Дипломатическое ведомство запретило им въезд в Россию пожизненно.