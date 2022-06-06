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МИД России запретил въезд в страну ещё 61 гражданину США 

Министр финансов США Джанет Йеллен  - одна из тех, кто попала в новый санкционный список 

Министерство иностранных дел РФ расширило станционный список граждан США, которым запрещён въезд на территорию России.

Документ коснулся 61 американца, среди которых - глава министерства финансов США Джанет Йеллен, министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм, старший советник президента США Майкл Донилон, глава компании Netflix Рид Хастингс, президент компании Universal Pictures Питер Крамер, председатель Нью-Йоркской фондовой биржи Джеффри Спречер, гендиректор биржи Nasdaq Адена Фридман, и другие чиновники, бизнесмены и общественные деятели.

Теперь в санкционном списке МИД РФ более тысячи граждан США. Ранее в него были внесены президент страны Джо Байден и его сын Хантер. Дипломатическое ведомство запретило им въезд в Россию пожизненно.

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