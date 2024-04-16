Мигрантам запретили работать таксистами в двух регионах Сибири

Трудовым мигрантам запретили работать таксистами, продавцами напитков и табака в Новосибирской области. Согласно постановлению губернатора Андрея Травникова, подписанному 15 апреля, предприятия, работающие в указанных сферах, должны "привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением". Делается это "в целях обеспечения национальной безопасности, безопасности жизни и здоровья населения Новосибирской области".

16 апреля губернатор Камчатского края Владимир Солодов запретил мигрантам, работающим по патентам, работать в такси на всей территории края. Такое решение глава региона объяснил тем, что "зачастую незаконные мигранты, которые совершают различные преступления в регионе, заняты в такси".

"Считаю, что принятая мера и ужесточение миграционной политики в целом позволят сделать рынок в сфере пассажирских перевозок на легковом такси более безопасным. – написал Солодов в своём телеграм-канале.