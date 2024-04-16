Мигрантам запретили работать таксистами в двух регионах Сибири

Трудовым мигрантам запретили работать таксистами, продавцами напитков и табака в Новосибирской области. Согласно постановлению губернатора Андрея Травникова, подписанному 15 апреля, предприятия, работающие в указанных сферах, должны "привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением". Делается это "в целях обеспечения национальной безопасности, безопасности жизни и здоровья населения Новосибирской области".
16 апреля губернатор Камчатского края Владимир Солодов запретил мигрантам, работающим по патентам, работать в такси на всей территории края. Такое решение глава региона объяснил тем, что "зачастую незаконные мигранты, которые совершают различные преступления в регионе, заняты в такси".
"Считаю, что принятая мера и ужесточение миграционной политики в целом позволят сделать рынок в сфере пассажирских перевозок на легковом такси более безопасным. – написал Солодов в своём телеграм-канале.
- В октябре 2023 года в Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается запретить иностранным гражданам работать в школах, фармацевтической сфере, государственных медицинских учреждениях, такси и грузовых перевозках по всей стране.
- В ноябре 2023 года вице-спикер Госдумы Пётр Толстой выражал сожаление по поводу "пассивной позиции России в отношении мигрантов". Он предложил запретить выходцам из некоторых постсоветских республик работать курьерами, водителями такси и продавцами.
- После теракта в "Крокус Сити Холле", который по официальной версии устроили граждане Таджикистана, в России обострились ксенофобские настроения по отношению к мигрантам. В разных регионах страны правоохранители начали проводить облавы по местам проживания и работы иностранных работников. В некоторых случаях мигрантов ставили на учёт в военкомат.
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