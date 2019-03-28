Италия: мигранты захватили судно в Средиземном море

Министр внутренних дел Италии Матео Сальвини сообщил, что группа мигрантов численностью до 120 человек захватила турецкое грузовое судно, которое ранее спасло их недалеко от побережья Ливии. Судно направляется к берегам либо Италии, либо Мальты. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Сальвини назвал действия мигрантов "пиратством" и заявил, что угнанное судно не будет допущено в территориальные воды Италии. По сообщениям итальянских СМИ, судно направлялось к побережью Ливии, чтобы оставить в порту спасенных в открытом море мигрантов, однако примерно в 10 километрах от берега мигранты захватили судно и, предположительно, заставили экипаж танкера взять курс на Европу.

По словам непоименованного представителя военно-морского флота Мальты, за судном ведется наблюдение, Мальта не допустит судно в свои территориальные воды.

По данным правозащитных организаций, мигранты, перехваченные ливийской береговой охраной и высаженные в Ливии, помещаются в центры содержания, где они подвергаются насилию и их права грубо нарушаются.

Происшествие с турецким судном произошло в момент прекращения операции "София" - активного патрулирования судов Евросоюза в Средиземном море с целью сдерживания контрабандистов и спасения мигрантов, пытающихся достичь Европы. Прекращение операции произошло по просьбе Италии.