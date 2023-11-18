Мигранты после закрытия финских КПП застряли в пограничной зоне

Более 30 граждан третьих стран, пытавшихся попасть из России в Финляндию, застряли в российской пограничной зоне после неудачной попытки перейти границу. Об этом сообщает РБК. Финляндия в ночь на субботу закрыла четыре погранперехода с Россией на юго-востоке страны в связи с резким наплывом просителей убежища из таких стран, как Сирия, Ирак, Пакистан и Сомали. Финские власти заявляют, что Россия прямо способствует наплыву мигрантов, в Москве это отрицают.

В последние сутки перед закрытием пограничных пунктов за убежищем в ЕС на финской границе обратилось рекордное число лиц - 220 (из них 163 на ныне закрытых погранпереходах). Те 30 человек, о которых идёт речь в сообщении РБК, были пропущены российскими пограничниками, поскольку, как те утверждают, документы у них были в порядке. Финские пограничники, однако, их развернули с тем, что контрольно-пропускной пункт Ваалимаа закрыт, и попасть в страну или попросить убежища на границе они не могут. Мигранты вернулись на российский КПП Торфяновка, где, как утверждается, им оформляют необходимые документы для возвращения на территорию России.

Накануне вечером сообщалось о стычке финских пограничников с группой из 30 мигрантов на другом погранпереходе - Ниирала (с российской стороны Вяртсиля). Против мигрантов применили слезоточивый газ. Yle сообщает, что два человека всё же попали на территорию Финляндии, и у них по закону приняли прошения об убежище. Остальным пришлось вернуться в Россию.

В течение субботы, по сообщениям финских СМИ, группы граждан третьих стран, как правило на самокатах, прибывают на оставшиеся открытыми погранпереходы на востоке и северо-востоке Финляндии. На переходе Вартиус прошения об убежище были приняты у 41 иностранца.

Власти Финляндии закрыли четыре из восьми автомобильных КПП на границе с Россией с 18 ноября. Речь идет о пунктах Ваалимаа (с российской стороны Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля). Погранпункты закрыты и для людей, и для любого транспорта. Ограничения будут действовать до 18 февраля.

Два погранпункта, Салла на границе Финляндии с Мурманской областью (российское название – Келлоселькя) и Вартиус (Люття) на границе с Карелией, остаются открытыми для рассмотрения прошений об убежищах. Кроме того, продолжают работу пункты Райя-Йоосеппи (с российской стороны – Лотта) и Куусамо (Суоперя).

Закрытые переходы расположены относительно недалеко от Санкт-Петербурга, а открытые - далеко на севере, в глухой местности.

За последние несколько месяцев из России в Финляндию попытались попасть несколько тысяч иностранцев, не имеющих для этого необходимых документов, передаёт Yle. В прошлом Москва не позволяла таким иностранцам пересекать границу со своей стороны. В Финляндии считают, что российские власти действуют намеренно, и связывают происходящее в частности с заключением соглашения о сотрудничестве в области обороны между Хельсинки и Вашингтоном.

Закрытие переходов привело к отмене рейсов автобусов, курсировавших между Хельсинки и Санкт-Петербургом, и нарушило планы многих людей, в том числе граждан России, пользовавшихся аэропортом Хельсинки. В столице Финляндии в субботу прошёл митинг за снятие ограничений, также создана петиция к властям Финляндии с призывом пересмотреть решение.