Мигранты ушли из "лагеря" и пытаются попасть в Польшу через погранпереход

Большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока - по оценкам, несколько тысяч человек - в понедельник покинула импровизированный лагерь на границе Беларуси с Польшей и направилась на автодорожный погранпереход "Брузги-Кузница", чтобы попробовать пересечь границу там. Об этом сообщают журналисты с места событий.

На кадрах видно, что мигрантов сопровождали белорусские пограничники. В погранкомитете заявили, что они "обеспечивали безопасность".

На погранпереходе мигранты сломали ограждение с белорусской стороны границы, однако путь в Польшу им преградили польские военные и пограничники. Противостояние продолжается.

Импровизированный лагерь в районе погранперехода неподалёку от Гродно возник на прошлой неделе после того, как на границу прибыла большая группа мигрантов, главным образом жителей Иракского Курдистана. Часть из них попыталась прорваться в Польшу силой, но это не удалось. Сообщалось о бедственной гуманитарной ситуации среди мигрантов.

Страны ЕС обвиняют в организации миграционного кризиса на границе белорусские власти. За последние месяцы в Беларусь прибыли десятки тысяч мигрантов, главным образом из Ирака и Сирии. Они пытаются попасть в Польшу и другие соседние страны –члены Европейского союза – Литву и Латвию. Цель большинства из них – Германия, где они собираются просить убежища. Польша не пускает этих людей через границу, на которой размещены военнослужащие.

В понедельник министры иностранных дел стран ЕС утвердили новые критерии санкций, которые могут быть введены против лиц и организаций, причастных к организации попыток нелегального пересечения границы. Некоторые страны ЕС обвиняют в причастности к этому и Россию, что Москва отрицает.